نتنياهو: الحرب مع إيران لم تنته بعد

خبرني - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الحرب مع إيران لم تنته بعد رغم تحقيق "إنجازات كبيرة"، مؤكدا أن هناك "عملا إضافيا" لا يزال يتعين القيام به فيما يتعلق بالقدرات الإيرانية.

وأضاف نتنياهو، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس"، أن هناك يورانيوم مخصبا لا يزال يجب إخراجه من إيران، كما أن مواقع التخصيب الإيرانية "ما تزال بحاجة إلى تفكيك".

وأشار إلى أن إيران ما تزال تدعم جماعات إقليمية وتعمل على إنتاج صواريخ باليستية، معتبرا أن إسقاط النظام الإيراني "ممكن لكنه غير مضمون"، ولا يمكن التنبؤ بموعد حدوثه.

وأوضح نتنياهو أن سقوط النظام الإيراني قد يعني نهاية حزب الله وحركة حماس، وربما الحوثيين أيضا.

وأكد أن مخاطر إغلاق مضيق هرمز أصبحت أكثر وضوحا مع استمرار القتال، مشيرا إلى أن إيران استغرقت وقتا طويلا لإدراك حجم المخاطر المرتبطة بتهديد الملاحة في المضيق.

وقال نتنياهو إن إسرائيل تمتلك "عيونا وآذانا تراقب كل شيء"، لكنه يلتزم الصمت "حين يلزم الأمر"، لافتا إلى أن الصين قدمت دعما ومكونات تقنية لتصنيع الصواريخ الإيرانية.

كما اعتبر أن إسرائيل تواجه "حصارا إعلاميا" وحملة دعائية دولية، مضيفا أن بلاده "لم تحقق نجاحا كافيا في الحرب الإعلامية".