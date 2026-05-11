الاثنين: 11 أيار 2026
3.43 مليار دينار قيمة الشيكات المتداولة بالمقاصة الإلكترونية

  • 11 أيار 2026
  • 02:12
خبرني  - وصل إجمالي قيمة الشيكات المتداولة في نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات خلال شهر آذار من العام الحالي إلى 3.43 مليار دينار.

وفي شق متصل، فإن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع و التقاص أظهرت من خلال التقرير الذي أعلنت عنه تحت عنوان «التقارير الشهرية لأنظمة الدفع–آذار 2026» عن وصول قيم الشيكات المتداولة في شباط الماضي إلى 3.23 مليار دينار، بحسب الرأي.

وعلى صعيد قيمة الشيكات المرتجعة في المقاصة الإلكترونية للشيكات، فقد كشف التقرير أيضا عن وصول قيمتها في آذار الفائت إلى 119.6 مليون دينار، ارتفاعا مما كانت عليه في الشهر السابق والذي بلغت فيه 75.3 مليون دينار.

وأما لجهة عدد الشيكات في نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات، فقد أظهر التقرير أن عدد الشيكات المتداولة في الشهر الثالث من العام الجاري قد وصل إلى 567 ألف شيك، و 20.1 ألف شيك مرتجع. بينما بلغ تعداد الشيكات المتداولة في الشهر الثاني من العام ذاته 479 ألف شيك، و 14.3 ألف شيك مرتجع.

 

