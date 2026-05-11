أسعار رحلات الحج تبدأ من 3100 دينار

خبرني - قال الناطق الرسمي باسم جمعية وكلاء السياحة والسفر ومسؤول ملف الحج والعمرة بلال روبين "إن أسعار رحلات الحج لهذا الموسم بقيت مستقرة عند مستوياتها نفسها، مقارنة بالموسم الماضي".

وأوضح روبين أن كلفة رحلة الحج لهذا الموسم تبدأ تقريبا من 3100 دينار أردني وهي ضمن مستويات الكلفة مقارنة بالموسم الماضي، بحسب الغد.

وعن التحديات والمشاكل التي تواجه عملية تنظيم رحلات الحجاج قال روبين "إنها تتعلق بضمان إنسيابية السفر عبر المنافذ الحدودية، والتنسيق اللوجستي مع الجانب السعودي فيما يتعلق بالحافلات داخل مكة والمشاعر، إضافة إلى جاهزية السكن والخدمات الطبية والرقابية التي يحتاجها الحاج".

وأضاف روبين أن وزارة الأوقاف الأردنية أعلنت أنها أنهت جميع التحضيرات، مع توفير حافلات احتياط وفاحصين فنيين وخطة تشغيل متكاملة.

وعن أعداد الحجاج الأردنيين، أكد روبين أن العدد بلغ نحو 13 ألف حاج وحاجة منهم، نحو 4.5 ألف حاج وحاجة من عرب الـ48، إضافة إلى عدد من الإداريين والمرافقين.

وأشار روبين، إلى أن موعد انطلاق أول حافلة من الأردن، هو 13 أيار (مايو) الحالي، مع إقامة حفل الوداع الرسمي للحجاج.

ولفت روبين، إلى أن هذا الموسم يشهد جاهزية عالية من قبل شركات الحج والعمرة وسط تحسينات واضحة في السكن والنقل والتنظيم.

ورجح روبين أن يحصل الأردن للمره الثالثة، على جائزة "لبيتم" التي تُمنح من وزارة الحج السعودية.

وجائزة "لبيتم": هي جائزة أطلقتها وزارة الحج والعمرة السعودية لتكريم الجهات المتميزة في خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج. وتهدف جائزة "لبيتم"، إلى رفع جودة الخدمات المقدمة للحجاج مثل التنظيم والإدارة، إضافة إلى السكن والنقل والرعاية الصحية ورضى الحجاج وجودة الخدمات الميدانية، إذ تُمنح هذه الجائزة إلى الدول أو الحملات أو الجهات التي تحقق أفضل تقييم في خدمة الحجاج.