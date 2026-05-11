زملاء التعمري ينتصرون وليون يتعثر.. واشتعال الصراع على التأهل لدوري الأبطال

خبرني - جدد فريق رين، الذي يلعب له النجم الدولي الأردني موسى التعمري، آماله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا قبل الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي، بعد فوزه ، الاحد ، على باريس إف سي، وتعثر ليون أمام تولوز.

فوز صعب لرين

وحقق زملاء التعمري فوزًا صعبًا على باريس إف سي بنتيجة 2-1.

وبعد تأخرهم بهدف سجله باريس في الدقيقة 53، تمكن رين من تسجيل هدفين في أقل من دقيقتين عبر ليبول وإيمبولو في الدقيقتين 74 و75.

تعثر ليون وفوز ليل

بدوره، تعثر ليون بالخسارة أمام تولوز بنتيجة 2-1.

وحقق ليل، صاحب المركز الثالث، فوزًا صعبًا على موناكو بهدف وحيد سجله دينيس زكريا بالخطأ في مرمى فريقه.

أما باريس سان جيرمان، فحقق بدوره فوزًا صعبًا على بريست بهدف نظيف سجله دوي في الدقيقة 83.

مباراة مؤجلة

وسيواجه لانس، صاحب المركز الثاني، فريق باريس سان جيرمان الأربعاء، في مباراة مؤجلة.

الجولة الأخيرة

ويختتم الدوري الفرنسي الأحد المقبل، حيث سيواجه رين فريق مارسيليا في مباراة صعبة على أرض الأخير، فيما يلتقي ليون مع لانس على أرضه، بينما يستضيف ليل فريق أوكسير.

ترتيب الدوري

1- باريس سان جيرمان: 73 نقطة (32 مباراة)

2- لانس: 67 نقطة (32 مباراة)

3- ليل: 61 نقطة

4- ليون: 60 نقطة

5- رين: 59 نقطة

6- مارسيليا: 56 نقطة