محكمة تجرّد بشار وماهر الأسد من حقوقهم المدنية وتصادر أملاكهم

خبرني - نقل تلفزيون سوريا الرسمي، الأحد، أنه تم تجريد الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، وشقيقه ماهر الأسد وعدد من رموز النظام السابق من حقوقهم المدنية ومصادرة أملاكهم، وذلك في مقطع فيديو خلال جلسة محاكمة رئيس فرع الأمن السياسي السابق بمحافظة درعا عام 2011 العميد عاطف نجيب.

ووجه قاضي المحكمة، الأحد، تهم القتل الجماعي الممنهج لرئيس فرع الأمن السياسي في محافظة درعا عام 2011 العميد عاطف نجيب، وأعلن أنه تم تجريد 8 من قادة النظام السابق على رأسهم بشار الأسد وشقيقه ماهر، من حقوقهم المدنية، ووضع أملاكهم المنقولة وغير المنقولة تحت إدارة الحكومة"، بعد محاكمتهم غيابيا، وإثر تلاوة أسمائهم خلال الجلسة.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن الجلسة الثانية من محاكمة عاطف نجيب بدأت، الأحد، أمام محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق.

وتركزت جلسة المحاكمة بشكل أساسي على استجواب عاطف نجيب، وتوجيه مطالعة النيابة والتهم المنسوبة إليه.

وبحسب تلفزيون سوريا عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا، قرر رئيس محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، توجيه عدد من التهم لعاطف نجيب من بينها "القتل الجماعي الممنهج والاعتقال التعسفي والمشاركة بمجزرة الجامع العمري"