أقنع ضباطا لبنانيين بأنه مسؤول أمني.. توقيف عراقي يعمل بمقهى في بيروت

خبرني - أوقفت الاستخبارات اللبنانية عاملاً عراقياً انتحل صفة مسؤول أمني في سفارة بغداد في بيروت، بعدما تمكّن من نسج علاقات وعقد لقاءات مع مسؤولين أمنيين لبنانيين رفيعي المستوى، بحسب ما أفاد الجيش ومصدر عسكري، الأحد.

وأورد الجيش في بيان أن مديرية المخابرات التابعة له أوقفت مواطناً عراقياً "لانتحاله صفة مسؤول أمني عراقي داخل الأراضي اللبنانية، وذلك نتيجة عملية رصد ومتابعة أمنية".

وأظهر التحقيق الأولي أن الموقوف "استعان بمستندات مزورة"، بحسب البيان الذي أكد أنه تم ضبط "البزة العسكرية التي كان يستخدمها".

من جهته، قال مصدر عسكري لوكالة الأنباء الفرنسية، إن الموقوف متزوج من لبنانية ويقيم في البلاد منذ سنوات، وكان لدى توقيفه يعمل مساعداً لمالك مقهى شعبي في ضاحية بيروت الجنوبية، حيث كان بدأ العمل في خدمة ركن السيارات.

إلا أنه "تمكن من التقرب من مسؤول استخبارات في بيروت وقدّم نفسه كضابط عراقي في فرع مكافحة الإرهاب وملحق أمني بالسفارة العراقية في بيروت"، بحسب المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه.

وأشار إلى أن المسؤول الأمني ساعد العراقي على التواصل مع مسؤولين أمنيين وعسكريين واللقاء بهم، ما مكّنه من خلق مكانة في لبنان.

وبحسب التحقيق الأولي مع الموقوف ومع ضباط التقوا به، لم يتبين بعد، وفق المصدر العسكري، "هدفه من انتحال صفة ضابط عراقي في لبنان".

وفي حين أشار المصدر إلى أن الموقوف "قدّم خلال لقاءاته وعوداً بتوفير مساعدات مالية من العراق"، رأى أن "خطورة القضية تكمن في إقناعه ضباط استخبارات بشخصيته الوهمية في حين أنه عامل" في مقهى.