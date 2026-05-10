موعد إطلاق خاتم Galaxy Ring 2 من سامسونغ

خبرني - تستعد شركة سامسونغ لإعادة تعريف التقنيات الصحية القابلة للارتداء مع خاتم Galaxy Ring 2 الذكي المرتقب.

ووفقًا لتسريبات كورية جديدة، من المتوقع إطلاق هذا الجيل الجديد من الخاتم الذكي بعد أوائل عام 2027، على أن تكشف عنه "سامسونغ" لأول مرة خلال النصف الثاني من أول حدث "Galaxy Unpacked" في ذلك العام.

ومن خلال الجمع بين الأداء الوظيفي والراحة، تُمهّد "سامسونغ" الطريق لجهاز يُمكنه تحسين طريقة تتبع المستخدمين لصحتهم وإدارتها بشكل كبير، بحسب تقرير لموقع "Geeky Gadgets" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه "العربية Business".

من أبرز التحسينات المتوقعة في هذا الإصدار هو عمر البطارية، حيث يُتوقع أن يعمل الخاتم لمدة تتراوح بين 9 إلى 10 أيام بشحنة واحدة، مقارنة بحوالي 7 أيام في الإصدار السابق.

وهذا التطوير يقلل الحاجة إلى الشحن المتكرر، ويجعل الجهاز أكثر ملاءمة للاستخدام المستمر في تتبع مؤشرات الصحة مثل معدل ضربات القلب وأنماط النوم، مع تحسين الاعتمادية على المدى الطويل.

يركز تصميم الجيل الجديد أيضًا بشكل كبير على الراحة وسهولة الاستخدام، إذ يُتوقع أن يأتي الخاتم بهيكل أنحف وأخف وزنًا.

وهذا التحسين يجعله أقل إزعاجًا عند ارتدائه طوال اليوم أثناء النوم أو التمارين أو الأنشطة اليومية، مع الحفاظ على الوظائف الأساسية.