الأفريقي يهزم الترجي ويفوز بالدوري التونسي لأول مرة منذ 11 عاماً

خبرني - توج نادي الأفريقي بلقب الدوري التونسي لكرة القدم بالفوز 1-0 على مضيفه الترجي في الديربي، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 19 وقبل الأخيرة من المسابقة.

أحرز غيث الزعلوني الهدف الوحيد للأفريقي في توقيت قاتل بالدقيقة 16 من الوقت بدل الضائع بالشوط الثاني من المباراة التي أقيمت على ملعب حمادي العقربي في رادس.

وانتزع الأفريقي الفوز واللقب رغم النقص العددي في صفوفه بعد طرد لاعبه فيليب كينزومبي في الدقيقة 12 من الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني.

ورفع الأفريقي رصيده إلى 65 نقطة في الصدارة، ليضمن تتويجه باللقب للمرة 14 في تاريخه، والأولى بعد غياب دام 11 عاماً، ليكسر العقدة تحت قيادة مدربه المخضرم فوزي البنزرتي.

أما الترجي حامل لقب الموسم الماضي فقد تجمد رصيده عند 60 نقطة في المركز الثاني، ليبدد فرصه في الاحتفاظ باللقب والتتويج به للمرة 35 في تاريخه.