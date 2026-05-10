محافظ معان يؤكد جاهزية واحة الحجاج لخدمة ضيوف الرحمن

خبرني - تفقد محافظ معان خالد الحجاج، يرافقه أعضاء المجلس الأمني في المحافظة، الأحد، جاهزية واحة الحجاج التي تُعد أحد المحاور الرئيسية لشركة تطوير معان، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال وتفويج حجاج بيت الله الحرام.

وأبدى الحجاج والمجلس الأمني ارتياحهم التام وإشادتهم بمستوى التجهيزات الفنية واللوجستية الشاملة التي عملت عليها كوادر شركة تطوير معان.

وتأتي هذه التجهيزات لضمان سير عملية تفويج ضيوف الرحمن بكل انسيابية وسهولة، وتوفير بيئة مريحة وآمنة تليق بهم أثناء رحلتهم الإيمانية.

وأكد الحجاج، الأهمية الكبيرة والدور الحيوي التي تشكلها " الواحة " على الصعيدين التنموي والخدمي، مشيراً إلى أنها تمثل محطة استراتيجية وحضارية متكاملة توفر أعلى درجات الراحة والأمان لضيوف الرحمن، مشددا على أن شرف خدمة حجاج بيت الله الحرام هو واجب ديني ووطني ومصدر اعتزاز وفخر، ويعكس حرص واهتمام القيادة الهاشمية بتقديم أفضل الخدمات للحجاج والمسافرين المارين عبر أراضي المملكة، مثمناً الدور الفاعل الذي تقوم به شركة تطوير معان في هذا الإطار.

من جانبه، استعرض الرئيس التنفيذي لشركة تطوير معان، محمد أبو تايه، كافة المراحل والخطط التنفيذية التي تم اتخاذها لتجهيز الواحة، مؤكدا حرص الشركة التام على تسخير كافة الإمكانات والموارد المتاحة لتقديم أفضل الخدمات اللوجستية، بما يعكس الوجه المشرق لمحافظة معان والمملكة في أداء هذا الواجب الديني والوطني.

ومن المقرر أن تبدأ طلائع قوافل حجاج بيت الله الحرام من "فلسطيني 48" بالتوافد إلى الواحة الإثنين، فيما ستبدأ قوافل الحجاج الأردنيين بمغادرة أراضي المملكة باتجاه الديار المقدسة الأربعاء المقبل، وذلك بعد إقامة مراسم وداع تليق بضيوف الرحمن.

وتأتي هذه الجهود المستمرة انطلاقاً من الدور المحوري لشركة تطوير معان كمطور رئيسي لمنطقة معان التنموية.