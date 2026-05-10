خبرني - خطا أرسنال خطوة حاسمة نحو الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تغلبه على وست هام في ديربي لندن المثير.

وخطف أرسنال فوزا قاتلا أمام وست هام بنتيجة 1-0 ضمن منافسات الجولة 36 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليغ".

ومع تبقي جولتين فقط على نهاية الدوري الإنجليزي، وسّع أرسنال الفارق مجددًا إلى 5 نقاط عن مانشستر سيتي، الذي تتبقى له مباراة مؤجلة.

ونستعرض في السطور التالية مباريات أرسنال ومانشستر سيتي المتبقية في صراع البريميرليغ

مباريات أرسنال المتبقية في الدوري الإنجليزي

يحتاج أرسنال إلى فوزين في جولتين فقط لتحقيق لقبه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ عام 2004.

في الجولة قبل الأخيرة، سيستضيف أرسنال فريق بيرنلي الهابط للتشامبيونشيب في 18 مايو/ أيار، ثم يختتم الموسم في 24 مايو بمواجهة جاره كريستال بالاس على ملعب "سيلهرست بارك".

مباريات مانشستر سيتي المتبقية في الدوري الإنجليزي

يستضيف مانشستر سيتي كريستال بالاس يوم الأربعاء المقبل في مباراته المؤجلة.

وبعد خوض نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد تشيلسي في ملعب ويمبلي يوم 16 مايو، سيلعب ضد بورنموث في 19 مايو، والذي يحلم بالتأهل لدوري أبطال أوروبا.

وفي الجولة الأخيرة، سيلتقي السيتي ضد أستون فيلا في 24 مايو على ملعب "الاتحاد".