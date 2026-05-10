أرسنال يعبر وست هام بصعوبة بالغة في مباراة درامية

خبرني - تقدم أرسنال خطوة جديدة نحو الفوز بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه 1-0 على مضيفه وست هام، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 36 من المسابقة.

وعانى أرسنال كثيراً للوصول إلى مرمى أصحاب الأرض، قبل أن يتمكن البلجيكي لياندرو تروسارد من تسجيل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 83 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، ألغى الحكم هدفاً سجله البديل كالوم ويلسون لاعب وست هام بسبب مخالفة بعد مراجعة طويلة من تقنية حكم الفيديو المساعد.

وبات أرسنال على بعد خطوة واحدة من الفوز بالدوري لأول مرة منذ 2004، وسيتوج باللقب إذا فاز بمباراتيه الأخيرتين في الموسم، على أرضه أمام بيرنلي وخارج ملعبه أمام كريستال بالاس في الجولة الأخيرة.

ورفع الفريق اللندني رصيده إلى 79 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي الذي خاض مباراة أقل، بينما يواجه وست هام خطر الهبوط، وقد يجد نفسه على بعد أربع نقاط من منطقة الأمان مع تبقي مباراتين إذا فاز توتنهام على ليدز يونايتد يوم الاثنين.