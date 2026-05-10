أردني يطلق النار بسبب موقف سيارة.. وهذا قرار المحكمة

خبرني - ايدت محكمة التمييز حكما صادرا عن محكمة الجنايات الكبرى يقضي بسجن متهم لمدة 10 سنوات بالاشغال الشاقة، بعد ادانته بمحاولة قتل شخص خلال مشاجرة وقعت في العاصمة عمان عام 2022 بسبب خلاف على أولوية موقف سيارة.

وبحسب قرار المحكمة ، فإن محكمة الجنايات كانت قد ادانت المتهم بجناية الشروع بالقتل، وقررت في البداية الحكم عليه بالسجن 15 عاما مع الاشغال الشاقة.

الا ان المحكمة خفضت العقوبة الى 10 سنوات، بعد اسقاط الحق الشخصي من قبل الضحية بحق المتهم، وهو ما اخذته المحكمة كسبب مخفف تقديري عند اصدار الحكم النهائي.

ووفقا لملف القضية ، فقد اندلع خلاف حاد بين الطرفين حول اولوية الحصول على موقف لمركبة، قبل ان يتطور الامر الى مواجهة خطيرة.



واخرج المتهم سلاحا ناريا "بومباكشن" واطلق رصاصة واحدة اصابت الضحية في منطقة البطن، ما استدعى نقله بشكل عاجل الى احد المستشفيات لتلقي العلاج.



ونجا الضحية من الحادثة بعد خضوعه لتدخل طبي عاجل، فيما لم يتقدم المتهم باي طعن على الحكم الصادر بحقه امام المحاكم الاعلى

من جهته، طلب المدعي العام لمحكمة الجنايات من محكمة التمييز تثبيت الحكم الصادر بالسجن 10 سنوات، معتبرة ان العقوبة جاءت متوافقة مع خطورة الجرم المرتكب.

وقضت محكمة التمييز بتأييد الحكم، مؤكدة ان اجراءات محكمة الجنايات جاءت سليمة وان العقوبة المفروضة بحق المتهم مناسبة وفقا لوقائع القضية والادلة المقدمة.