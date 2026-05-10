تشكيل كلاسيكو برشلونة ضد ريال مدريد 2026

خبرني - تم الإعلان عن التشكيل الرسمي لمباراة برشلونة ضد ريال مدريد في الكلاسيكو الحاسم لبطولة الدوري الإسباني.

ويستضيف برشلونة غريمه ريال مدريد على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، ضمن منافسات الجولة 35 لبطولة الدوري الإسباني 2025-2026، مساء الأحد.

ويكفي برشلونة التعادل أمام ريال مدريد لحسم التتويج بلقب الليغا رسميا.

ونستعرض لكم في السطور التالية تشكيل الفريقين في مباراة برشلونة وريال مدريد.

تشكيل برشلونة ضد ريال مدريد
في حراسة المرمى: خوان غارسيا.
الدفاع: إيريك غارسيا، باو كوبارسي، جيرارد مارتين، جواو كانسيلو.
الوسط: بابلو غافي - بيدري - داني أولمو.
الهجوم: ماركوس راشفورد - فيرمين لوبيز - فيران توريس.

تشكيل ريال مدريد ضد برشلونة
في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.
الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - أنطونيو روديغر - دين هويسن - فران غارسيا.
الوسط: إدواردو كامافينغا - أوريلين تشواميني - جود بيلينغهام.
الهجوم: إبراهيم دياز - غونزالو غارسيا - فينيسيوس جونيور.

