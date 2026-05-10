الاردن .. تعديل تعرفة التكاسي في جميع المحافظات باستثناء العقبة الاثنين

خبرني - قال نقيب أصحاب مكاتب التاكسي والمركبات العمومية، محمد شحادة الحديد، الأحد، إن التعرفة الجديدة التي ستُطبق اعتبارا من يوم الاثنين ستشمل جميع المحافظات عدا العقبة، متوقعا أن يتم تعديل التعرفة في العقبة خلال الفترة المقبلة بعد أن خاطبتها النقابة.

وأضاف الحديد، في تصريح لقناة "المملكة"، أن جميع فروع النقابة ستفتح أبوابها يوم الاثنين من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 7:00 مساءً، وذلك لإجراء الفحوصات اللازمة على العدادات لإتمام التعديلات اللازمة على التعرفة قبل اعتمادها من مؤسسة المواصفات والمقاييس، موضحا أن الفروع تتوزع في إقليم الوسط (عمّان والسلط)، وإقليم الشمال (إربد)، وإقليم الجنوب (العقبة).

وكانت النقابة قد أعلنت أن تعرفة عداد التاكسي ستُعدل يوم الاثنين المقبل، حيث سترتفع بمقدار يتراوح بين قرش وقرشين؛ إذ ستصبح "فتحة العداد" النهارية 39 قرشا بدلا من 37 قرشا، فيما ستصبح "فتحة العداد" الليلية 40 قرشا بدلا من 38 قرشا.

وأضافت أن تعرفة الكيلومتر الواحد "نهاريا" سترتفع من 26 قرشا إلى 28 قرشا، بينما ستزداد التسعيرة الليلية من 32 قرشا إلى 33 قرشا لكل كيلومتر.

من جهتها، أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس استكمال استعداداتها الفنية واللوجستية للبدء بتعديل عدادات سيارات الأجرة "التاكسي"، تماشيا مع التعرفة الجديدة الصادرة عن هيئة تنظيم النقل البري.

وصرحت المديرة العامة للمؤسسة بالوكالة، لينا أبو عيطة، بأنه تقرر تمديد العمل ليصبح ستة أيام في الأسبوع بدلا من خمسة، مع تمديد ساعات الدوام اليومي ليبدأ من الساعة الثامنة والنصف صباحاً، وينتهي استقبال التكاسي في الساعة السابعة والنصف مساءً.

وأضافت أن المؤسسة قد تلجأ إلى تمديد ساعات العمل لأكثر من ذلك إذا اقتضت الضرورة؛ تسهيلاً على أصحاب المركبات وضمانا لسرعة الإنجاز.