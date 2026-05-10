بعد 37 عاما من مقتل زوجها السابق.. وفاة «الزوجة المنتقمة»

خبرني - وفاة بيتي برودريك داخل أحد السجون الأمريكية بعد عقود من إدانتها بقتل زوجها السابق وزوجته، في قضية شغلت الرأي العام لسنوات طويلة.

توفيت بيتي برودريك، التي عُرفت في الولايات المتحدة بعد إدانتها بقتل زوجها السابق وزوجته الجديدة عام 1989، عن عمر ناهز 78 عامًا، لتنتهي بذلك واحدة من أكثر القضايا الجنائية التي شغلت المجتمع الأمريكي لعقود.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «الغارديان»، أكدت مصلحة السجون في ولاية كاليفورنيا وفاة بيتي يوم الجمعة 8 مايو/أيار 2026، بعد نقلها من سجن النساء إلى مركز طبي لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

تعود وقائع القضية إلى 5 نوفمبر/تشرين الثاني 1989، عندما اقتحمت بيتي منزل زوجها السابق، المحامي المعروف دان برودريك، مستخدمة مفتاحًا حصلت عليه من ابنتها، قبل أن تطلق النار عليه وعلى زوجته الجديدة ليندا كولكينا أثناء نومهما داخل المنزل.

وجاءت الجريمة بعد سنوات من النزاعات القضائية الحادة المتعلقة بالطلاق وحضانة أطفالهما الأربعة، وذلك عقب اكتشاف علاقة دان بساعدته القانونية، التي أصبحت لاحقًا زوجته الجديدة.

وخلال جلسات المحاكمة، قالت بيتي إن رسالة تهديد تلقتها من محامي زوجها السابق كانت السبب المباشر الذي دفعها إلى ارتكاب الجريمة، بعدما وصلت حالتها النفسية إلى مرحلة شديدة التوتر.

وفي عام 1991، أُدينت بيتي برودريك بتهمة القتل من الدرجة الثانية، وصدر بحقها حكم بالسجن لمدة 32 عامًا كحد أدنى، مع إمكانية استمرار العقوبة مدى الحياة.

وتحوّلت القضية لاحقًا إلى مادة تناولتها الكتب والأعمال السينمائية والتلفزيونية، كما انقسمت الآراء حول شخصيتها بين من اعتبرها قاتلة ارتكبت جريمة متعمدة، وبين من رأى أنها تعرضت لضغوط نفسية وعائلية معقدة دفعتها إلى الانهيار.

من جانبه، كشف ريت برودريك، أصغر أبناء بيتي الأربعة، أن الحالة الصحية لوالدته شهدت تراجعًا خلال الفترة الأخيرة بعد تعرضها لسقوط داخل السجن، ما تسبب في إصابتها بكسور في الأضلاع.

وأضاف أن المضاعفات الصحية أدت لاحقًا إلى إصابتها بتسمم دموي حاد، مؤكدًا أن أبناءها الأربعة حرصوا على البقاء إلى جانبها في أيامها الأخيرة، سواء بالحضور المباشر أو من خلال اتصالات الفيديو.

وأشار ريت برودريك إلى أن الوفاة جاءت نتيجة أسباب طبيعية، بعد سنوات طويلة قضتها والدته داخل السجن على خلفية القضية التي ظلت حاضرة في الذاكرة الأمريكية لعقود.