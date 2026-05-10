الاثنين: 11 أيار 2026
الإيرانيون يردون على ترمب: مستعدون فقط لاتفاق يوقف القتال

  • 10 أيار 2026
  • 21:21
خبرني - قال مسؤولون كبار في النظام الإيراني تحدثوا إلى صحيفة نيويورك تايمز أن الرد الإيراني على واشنطن لا يُتوقع أن يشمل اتفاقيات تاريخية، وأن النية الرئيسية للنظام هي الموافقة على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً، وخلال هذه الفترة سترفع الولايات المتحدة الحصار، وستستمر المناقشات حول قضايا أخرى.

وبحسب التقرير، أوضح نفس المسؤولين الكبار أن القيادة الإيرانية ليست مستعدة للتوصل إلى التسويات التي يطالب بها الرئيس ترمب في هذه المرحلة، وأن الاقتراح، على الرغم من الأصوات المتفائلة المحيطة به، سيتضمن في الغالب بيانات عامة مع اقتراح أساسي يتضمن اتفاق الجانبين على تجديد وقف إطلاق النار لمدة شهر آخر، سيواصلون خلاله مناقشة العديد من الخلافات المتبقية بين الطرفين.

لكن وفقًا للإيرانيين، فإنهم يعتزمون الدفع بالتقسيط ويطالبون بدفع نقدي، بينما وفقًا لمصادر مطلعة في النظام، من المتوقع أن يتضمن الاتفاق الإيراني لتمديد وقف إطلاق النار مطلبًا من طهران بالحصول على ضمانات والتزامات من الولايات المتحدة برفع الحصار البحري بالكامل عن إيران، وأنه فقط بعد حدوث ذلك ستوافق إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات ومناقشة قضايا أخرى، مثل المشاريع النووية والصاروخية.

