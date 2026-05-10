الذكرى السنوية الثانية لوفاة الوزير الأسبق علي السحيمات

خبرني - يصادف اليوم الأحد 10/5/2026 الذكرى السنوية الثانية لوفاة المرحوم بإذن الله معالي المهندس علي محمد عطوي السحيمات، نائب رئيس الوزراء الأسبق، أحد رجالات الأردن الذين تميزوا بالكفاءة والإخلاص والعمل الدؤوب في جميع المواقع التي شغلها خدمةً للوطن.

والمرحوم من مواليد مدينة الكرك عام 1936، حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من الجامعة الأمريكية في بيروت عام 1960، ودبلوم في إنشاء وصيانة الطرق عام 1963. شغل العديد من المناصب الرفيعة، منها مهندساً في وزارة الأشغال العامة، ومديراً لمشاريع وإنشاء الطرق في المملكة العربية السعودية، ومسؤولاً عن تخطيط الطرق والمطارات في المجلس القومي للتخطيط، ووكيلًا لوزارة النقل، ثم وزيراً للنقل، ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء ووزيراً للنقل، وأميناً لعمّان الكبرى خلال مرحلة مهمة من تاريخ العاصمة، كما شغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والاتصالات، وعضوية مجلس الأعيان السادس والعشرين، إضافة إلى عضويته في العديد من المجالس والهيئات الوطنية والأكاديمية.

وقد عُرف المرحوم السحيمات بحكمته وخبرته الهندسية والإدارية، وأسهم في تنفيذ وتطوير العديد من مشاريع البنية التحتية وقطاع النقل في المملكة، تاركاً بصمة وطنية بارزة في مسيرة البناء والتنمية.