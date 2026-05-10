"البوتاس": 10 ملايين دينار من أرباح الشركة تخصص سنويا للمسؤولية المجتمعية

خبرني - قال رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية شحادة أبو هديب، إن الشركة تخصص ما بين 4 إلى 6% من أرباحها السنوية لبرامج المسؤولية المجتمعية، بقيمة تقدر بنحو 10 ملايين دينار سنويا، مشيرا إلى أن هذا المبلغ لا يشمل مساهمة الشركة في المبادرة التي أطلقها رئيس الوزراء لدعم قطاعي التعليم والصحة، والتي بلغت نحو 30 مليون دينار.

وأضاف أبو هديب، خلال استضافته في برنامج "صوت المملكة"، أن شركة البوتاس تقوم بدورها في مجال المسؤولية المجتمعية منذ سنوات طويلة، مؤكدا أن الشركة تبنت خلال السنوات الخمس الماضية منهجية جديدة تقوم على تنفيذ مشاريع مستدامة ذات أثر مباشر على المجتمعات المحلية.

وأوضح أن الشركة تعمل على بناء شراكات حقيقية مع مختلف الجهات الرسمية والخاصة ومؤسسات المجتمع المحلي في مختلف المناطق، لافتا إلى أن تنفيذ أي مشروع يتم بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تحقيق نتائج ملموسة وتعظيم أثر هذه المبادرات التنموية.

وأشار إلى أن الشركة نفذت العديد من المشاريع التي تركز على الإنسان باعتباره محور التنمية، مع اهتمام خاص بالمجتمعات المحلية في محافظات الجنوب والمناطق القريبة من مواقع عمل الشركة، الممتدة من غور الصافي وحتى العقبة.

وأكد أبو هديب أن المسؤولية المجتمعية لا تقتصر على إقامة مشاريع شكلية، وإنما تعتمد على دراسة احتياجات المواطنين والتواصل مع الجهات الفاعلة في المجتمعات المحلية لمعرفة أولويات التنمية والخطط السنوية، ومن ثم اختيار البرامج التي تتوافق مع استراتيجية الشركة وتحقق أثرا مباشرا ومستداما للمجتمع المحلي.

وبيّن أن هذه البرامج تشمل تدريب وتأهيل الشباب والنساء، وخلق فرص عمل من خلال المشاريع التنموية، إضافة إلى تنفيذ دورات تدريبية لطلبة الجامعات في محافظات الجنوب بعد التخرج، بهدف تطوير مهاراتهم في التواصل مع الجهات المختلفة داخل الأردن وخارجه، بما يساعدهم في الحصول على فرص عمل.