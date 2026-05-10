الاردن .. الفيصلي يصعّد ضد اتحاد السلة ويهدد باللجوء إلى الاتحاد الدولي

خبرني - شنّ نادي الفيصلي هجوماً حاداً على الاتحاد الأردني لكرة السلة، على خلفية القرارات الأخيرة المتعلقة بجماهير الفريق، معتبراً أنها “متسرعة وغير عادلة” وتهدف إلى إبعاد جمهور الفيصلي عن المدرجات.

وقال النادي، في بيان رسمي، إن القرارات الصادرة عن لجنة الاستئناف جاءت لإقحام جمهور الفيصلي في قضية “ذبح الروح الرياضية”، رغم أن ما حدث – بحسب البيان – صدر عن عناصر من الفريق المنافس، مؤكداً أن جماهيره تمثل “رأس مال النادي” وأنه لا يمكن القبول بخوض المباريات دون حضورها.

وأضاف الفيصلي أن ما صدر عن الاتحاد يمثل ظلماً كبيراً بحق النادي، مؤكداً احتفاظه بحقه في متابعة القضية لدى الجهات الرياضية المعنية، وصولاً إلى الاتحاد الدولي لكرة السلة، في حال عدم إعادة النظر بالقرارات.

وأكد النادي تمسكه بعدم استكمال ما تبقى من الدوري دون جماهيره، مشيراً إلى أن حضور الجماهير يمثل جزءاً أساسياً من تاريخ النادي ومسيرته الرياضية.

وأمهل الفيصلي اتحاد كرة السلة ثلاثة أيام لإعادة النظر في قرارات اللجان المتعلقة بجماهيره، ملوحاً بتقديم طعن رسمي لدى الاتحاد الدولي في حال عدم تعديل القرارات، ومشدداً على أنه “لن يتخلى عن حقوق جماهيره”.