الاثنين: 11 أيار 2026
الحالة الصحية للفنان سامي عبدالحليم.. زوجته تكشف تفاصيل مؤثرة

  • 10 أيار 2026
  • 20:45
خبرني - كشفت منى أبوسديرة، زوجة الفنان المصري سامي عبدالحليم، عن آخر تطورات حالته الصحية بعد مرور أكثر من شهر على إصابته بجلطة في المخ ونقله إلى أحد مستشفيات القاهرة، مؤكدة استمرار معاناته الصحية وخضوعه للرعاية داخل العناية المركزة.

ونشرت زوجة الفنان رسالة مؤثرة عبر حسابها على “فيسبوك”، طالبت خلالها الجمهور بالدعاء له بالشفاء العاجل، مشيرة إلى صعوبة حالته الصحية. كما أرفقت صورة من داخل المستشفى ظهر فيها كيس دم مخصص للفنان، دون ظهوره في الصورة.

وكانت وزارة الثقافة المصرية قد أعلنت في بيان سابق أن الفنان يمر بأزمة صحية حرجة عقب تعرضه لجلطة بالمخ، استدعت نقله إلى وحدة العناية المركزة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأوضح الدكتور حسام حسني، مدير مستشفى القصر العيني، أن الحالة الصحية للفنان تخضع لمتابعة مستمرة على مدار الساعة، وفق البرنامج العلاجي الذي حدده الأطباء المعالجون.

من جانبها، أكدت وزيرة الثقافة المصرية جيهان زكي توفير جميع أوجه الدعم والرعاية الصحية للفنان، تقديرًا لمسيرته الفنية الطويلة ومكانته الكبيرة في الوسط الفني.

ويُعد سامي عبدالحليم من أبرز الفنانين الذين قدموا أعمالًا مميزة في المسرح والتلفزيون، حيث شارك في مسلسلات شهيرة منها ليالي الحلمية وأم كلثوم وخالتي صفية والدير، إضافة إلى مشاركاته السينمائية والمسرحية المتعددة.

دوا ليبا تقاضي سامسونغ وتطالب بتعويض ضخم بسبب صورة إعلانية
• 2026-05-11 09:45
  • 2026-05-11 09:45
