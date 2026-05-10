أسبوعان لحسم المهمة.. ترمب يهدد بضرب كل هدف في إيران

خبرني - حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مدة أسبوعين لضرب "كل هدف" في إيران، مؤكدا أنها "هُزمت عسكريا".

وفي مقابلة مع الصحافية المستقلة شيريل أتكيسون سُجّلت الأسبوع الماضي وستبث في وقت لاحق الأحد، قال ترمب إن الإيرانيين "مهزومون عسكريا. ربما في ذهنهم لا يعلمون ذلك. لكنني أعتقد أنهم يدركونه"، لكنه استدرك قائلا "هذا لا يعني أنهم انتهوا".

وألمح إلى أن الجيش الأميركي يمكنه "أن يتدخل لأسبوعين إضافيين ويضرب كل هدف (في إيران). كانت لدينا أهداف معيّنة، وقد قصفنا على الأرجح 70 في المئة منها، لكن هناك أهدافا أخرى يمكن أن نضربها".

وقال ترمب إن حلف الناتو "أثبت أنه نمر من ورق. لم يكونوا موجودين للمساعدة"، وذلك بعد امتناع أعضاء الحلف عن المساهمة في إعادة فتح مضيق هرمز الذي أغلقته إيران عمليا منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي عليها في 28 شباط/فبراير.

ويأتي نشر تصريحات ترمب بالتزامن مع تسليم طهران ردها على مقترح أمريكي لإنهاء الحرب، إلى باكستان التي نقلته بدورها إلى واشنطن، وسط ترقب موقفها من هذا الرد.