بريتني سبيرز تكشف تفاصيل تعافيها النفسي بعد أزمتها الأخيرة

خبرني - تحدثت بريتني سبيرز عن رحلتها الروحية عقب الحكم عليها في قضية قيادة متهورة، مؤكدة امتنانها للدعم الذي تلقته.

أعربت النجمة العالمية بريتني سبيرز عن تفاؤلها بالفترة المقبلة، بعد صدور الحكم بحقها في قضية القيادة المتهورة المرتبطة بالكحول، مؤكدة أنها تمر حاليًا بما وصفته بـ«رحلة روحية» ساعدتها على إعادة النظر في حياتها وطريقة تعاملها مع نفسها.

وكان محامي بريتني سبيرز، مايكل أ. جولدشتاين، قد وافق يوم الإثنين 4 مايو/أيار 2026 على الإقرار بالذنب نيابة عنها في تهمة القيادة المتهورة المرتبطة بالكحول، وذلك بعد توقيفها للاشتباه بقيادتها تحت تأثير الكحول في مدينة فينتورا بولاية كاليفورنيا.

وشاركت نجمة البوب، البالغة من العمر 44 عامًا، صورة عبر حسابها على «إنستغرام» ظهرت خلالها وهي تحمل ثعبانًا صغيرًا، وأرفقت الصورة برسالة تحدثت فيها عن التحولات النفسية والروحية التي تعيشها خلال الفترة الحالية.

وكتبت سبيرز يوم السبت 9 مايو/أيار 2026: «ذهبت إلى متجر الحيوانات الأليفة مع أطفالي، وانظروا إلى هذا الثعبان الصغير الجميل... الثعابين ترمز إلى الصحة الجيدة، والوعي المرتفع، والحظ الخالص».

وأضافت المغنية الأمريكية أنها تشعر بأن ما مرت به كان «نعمة متنكرة»، دون الإشارة بشكل مباشر إلى واقعة توقيفها الأخيرة.

وقالت: «أنا ممتنة جدًا لأصدقائي، ولكثير من الأشخاص الجدد الذين التقيت بهم خلال رحلتي الروحية... كل شيء كان نعمة متنكرة. ما زلت أتعلم كيف أكون لطيفة مع نفسي، ومع الطريقة التي أتحدث بها إلى نفسي... إنها رحلة مستمرة، وأحيانًا أتوقف وأنظر إلى الأعلى وأبتسم».

تفاصيل الحكم على بريتني سبيرز

ولم تحضر صاحبة أغنية «Toxic» جلسة النطق بالحكم في محكمة فينتورا العليا يوم الإثنين 4 مايو/أيار 2026، حيث مثّلها محاميها مايكل أ. جولدشتاين.

وقال المحامي في بيان عقب الجلسة: «من خلال إقرارها اليوم، قبلت بريتني المسؤولية عن تصرفاتها. لقد اتخذت خطوات واضحة لإحداث تغيير إيجابي، وهو ما انعكس في قرار الادعاء العام تخفيف التهمة وإسقاط قضية القيادة تحت تأثير الكحول».

وأضاف: «بريتني تُقدّر هذا القرار، كما أنها ممتنة لحجم الدعم الذي تلقته خلال الفترة الماضية».

وصدر بحق سبيرز حكم بالوضع تحت المراقبة لمدة 12 شهرًا، مع احتساب يوم واحد من التوقيف السابق ضمن العقوبة، إلى جانب تغريمها مبلغ 571 دولارًا.

كما أُلزمت بحضور برنامج علاجي خاص بقضايا القيادة تحت تأثير الكحول لمدة ثلاثة أشهر، إلى جانب مراجعة طبيب نفسي مرة أسبوعيًا، وطبيب أمراض نفسية مرتين شهريًا، مع منح السلطات صلاحية تفتيش سيارتها بحثًا عن الكحول أو المخدرات.

تفاصيل توقيف بريتني سبيرز في كاليفورنيا

وعقب توقيفها يوم 4 مارس/آذار 2026، قال ممثل عن بريتني سبيرز في بيان لمجلة PEOPLE إن ما حدث «واقعة مؤسفة لا يمكن تبريرها».

وأضاف البيان: «بريتني ستلتزم بالقانون وستتخذ الخطوات الصحيحة، ونأمل أن تكون هذه بداية لتغيير طال انتظاره في حياتها، وأن تحصل على الدعم والمساعدة خلال هذه المرحلة».

وأُفرج عن سبيرز في الساعات الأولى من يوم 5 مارس/آذار 2026، وفق سجلات التوقيف الصادرة عن مكتب شرطة مقاطعة فينتورا.

كما نقلت مجلة PEOPLE عن مصدر أن مغنية «Gimme More» نُقلت لفترة قصيرة إلى المستشفى لإجراء اختبار قياس نسبة الكحول في الدم.

وفي 30 أبريل/نيسان 2026، وُجهت إليها تهمة جنحة، قبل أن يُعرض عليها الاكتفاء بتهمة القيادة المتهورة المرتبطة بالكحول، لعدم امتلاكها سجلًا سابقًا في قضايا القيادة تحت تأثير الكحول، وعدم وقوع أي حادث أو إصابات وقت توقيفها، إضافة إلى انخفاض نسبة الكحول في دمها.

وفي 1 مايو/أيار 2026، أكدت مجلة PEOPLE أن بريتني سبيرز غادرت مركزًا علاجيًا بعد أسابيع من دخولها إليه بشكل طوعي.

وأوضح مصدر للمجلة أن سبيرز لجأت إلى العلاج بسبب طفليها شون بريستون، البالغ من العمر 20 عامًا، وجايدن جيمس، البالغ من العمر 19 عامًا، اللذين تشارك حضانتهما مع زوجها السابق كيفن فيدرلاين.

وعقب صدور الحكم، نشرت بريتني صورة غامضة عبر حسابها على «إنستغرام»، تضمنت عبارة: «طاقتكِ مغناطيسية أيتها الإلهة»، مع الإشارة إلى اسم «Moon Magic Priestess»، من دون إضافة أي تعليق آخر.