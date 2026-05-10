*
الاربعاء: 13 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الأمن العام يضع مجسم مركبة محطمة على طريق عمّان الزرقاء

  • 10 أيار 2026
  • 20:18
الأمن العام يضع مجسم مركبة محطمة على طريق عمّان الزرقاء

خبرني - في إطار جهودها المتواصلة للحد من الحوادث المرورية ورفع مستوى السلامة العامة على الطرق، وضعت مديرية الأمن العام، مركبة تعرضت لحادث مروري، ضمن مبادرة توعوية تهدف إلى تعزيز الوعي المروري لدى السائقين مستخدمي الطريق.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للحملات التوعوية التي نفذتها المديرية والتي تعتمد على عرض مشاهد واقعية تجسد الآثار الخطيرة للحوادث المرورية، بهدف إيصال رسالة مباشرة للسائقين حول أهمية الالتزام بقواعد السير وتجنب السلوكيات الخاطئة أثناء القيادة.

وأكدت مديرية الأمن العام أن اختيار الموقع الثالث على طريق عمّان الزرقاء جاء نظراً للكثافة المرورية العالية التي يشهدها الطريق يومياً، وما يتطلبه ذلك من رفع مستوى الانتباه والالتزام لدى السائقين، خاصة في ظل تكرار الحوادث الناتجة عن السرعة الزائدة والتجاوزات الخاطئة.

وبيّنت المديرية أن هذه المبادرات الميدانية تأتي ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى ترسيخ الثقافة المرورية والحد من الحوادث، مشيرة إلى أن التأثير البصري يُعد من أكثر الوسائل فاعلية في إيصال الرسائل التوعوية وتحفيز السائقين على الالتزام بالسلوك المروري السليم.

ودعت مديرية الأمن العام جميع السائقين إلى ضرورة الالتزام بقواعد السير، والابتعاد عن الممارسات الخطرة أثناء القيادة، مؤكدة استمرار حملاتها التوعوية والميدانية للحفاظ على سلامة المواطنين والحد من الحوادث على مختلف الطرق في المملكة.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الملك يؤكد أهمية ترسيخ مكانة الأردن مركزا صناعيا إقليميا
الملك يؤكد أهمية ترسيخ مكانة الأردن مركزا صناعيا إقليميا
  • 2026-05-13 15:32
وزارة المياه تدرس إقامة مشاريع حصاد مائي في وادي الوالة ووادي الهيدان
وزارة المياه تدرس إقامة مشاريع حصاد مائي في وادي الوالة ووادي الهيدان
  • 2026-05-13 15:14
العقبة تسجل أعلى درجة حرارة في الأردن منذ بداية العام
العقبة تسجل أعلى درجة حرارة في الأردن منذ بداية العام
  • 2026-05-13 14:45
خطة لرفع جاهزية مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية
خطة لرفع جاهزية مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية
  • 2026-05-13 14:45
الأردن يدين اقتحام وزير إسرائيلي متطرف للمسجد الأقصى وتحريضه على التصعيد
الأردن يدين اقتحام وزير إسرائيلي متطرف للمسجد الأقصى وتحريضه على التصعيد
  • 2026-05-13 14:24
«مؤشر الأداء» يدعو الحكومة الأردنية لتوضيح معادلة تسعير المحروقات
«مؤشر الأداء» يدعو الحكومة الأردنية لتوضيح معادلة تسعير المحروقات
  • 2026-05-13 13:51