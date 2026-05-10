الاثنين: 11 أيار 2026
بعد تحذيراته عبر فيسبوك.. محمد القس يوضح حقيقة تعرضه للسرقة

خبرني - نفى الفنان محمد القس تعرضه لسرقة أفكار، مؤكدًا أن منشوره الأخير عبر فيسبوك كان بهدف توعية متابعيه وتحذيرهم فقط.

كشف الفنان محمد القس حقيقة تعرضه للسرقة، بعد تصريحاته الأخيرة التي حذر خلالها متابعيه من سرقة الأفكار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن هدفه كان توعية الجمهور وتقديم نصائح لتجنب الوقوع في مثل هذه المواقف.

وقال الفنان محمد القس، في تصريحات لوسائل إعلام محلية: «نشرت تحذيرًا لمتابعيني على فيسبوك، أحذرهم فيه من سرقة الأفكار، لكني لم أتعرض للسرقة، أنا فقط حرصت على تنبيههم، لحمايتهم من سرقة الأفكار».

وجاءت تصريحات محمد القس بعد منشور كتبه عبر حسابه على موقع فيسبوك قال فيه: «تنبيه.. حد قبل فترة منزل بوست إنه محتاج ورق مصري كوميدي، تنبيه للأخوة عدم الثقة والحفاظ على أفكارهم من السرقة، لأن للمذكور سوابق كثيرة.. انتبهوا».

وفي سياق آخر، تحدث الفنان محمد القس عن رسالة خاصة تلقاها من الفنان أحمد السقا عقب مشاركته في بطولة مسلسل برغم القانون إلى جانب الفنانة إيمان العاصي.

وقال القس، خلال تصريحات إذاعية سابقة: «بعد مسلسل برغم القانون تفاجأت برسالة من أحمد السقا بيقولي مبروك وعملت دورك حلو أوي في مسلسل برغم القانون، وده خلاني متفاجئ بشكل كبير إن نجم بحجم أحمد السقا يقولي كده».

وحقق الفنان محمد القس حضورًا لافتًا من خلال مسلسل برغم القانون، الذي شارك في بطولته كل من إيمان العاصي وهاني عادل ومحمد محمود عبد العزيز ووليد فواز وإيهاب فهمي وفرح يوسف ورحاب الجمل وعايدة رياض وشادي مقار وبتول حداد وجاسيكا حسام الدين، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف.

