دراسة.. سر الماء الساخن في تخفيف أعراض القولون العصبي وتحسين الهضم

خبرني - خبراء صحة يؤكدون أن الماء الساخن يساعد في تهدئة أعراض القولون العصبي وتحسين الهضم وتقليل التقلصات والانتفاخ بطرق بسيطة.

أكدت تقارير طبية أن استخدام الماء الساخن يعد من الوسائل الطبيعية الفعالة للمساعدة في تخفيف أعراض القولون العصبي، خاصة التقلصات والانتفاخ واضطرابات الهضم التي يعاني منها كثيرون بشكل يومي.

وأوضح مختصون أن شرب كوب من الماء الساخن صباحًا على معدة فارغة، مع إمكانية إضافة عصير الليمون، قد يساعد في تحسين عملية الهضم وتنشيط حركة الأمعاء، ما يخفف الشعور بالانتفاخ وعدم الراحة.

وأشار التقرير إلى أن الاستحمام بالماء الدافئ يساهم أيضًا في تقليل التوتر واسترخاء عضلات الجسم، وهو ما ينعكس إيجابيًا على أعراض القولون العصبي، خاصة لدى الأشخاص الذين ترتبط حالتهم النفسية بحدة الأعراض.

كما تساعد الكمادات الدافئة الموضوعة على منطقة البطن في تهدئة التقلصات وتخفيف الألم المصاحب للقولون، إلى جانب تحسين تدفق الدم إلى الجهاز الهضمي.

وأكد الأطباء أهمية الحفاظ على ترطيب الجسم وشرب كميات كافية من المياه يوميًا، مع اتباع نظام غذائي متوازن والحد من المشروبات الغنية بالكافيين، للوقاية من تفاقم أعراض القولون العصبي وتحسين صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.