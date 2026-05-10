الاثنين: 11 أيار 2026
  • 10 أيار 2026
  • 18:56
تطورات الحالة الصحية لزوجة سعد الصغير بعد دخولها المستشفى

خبرني - تعرضت زوجة الفنان سعد الصغير لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقلها إلى المستشفى، حيث خضعت لعملية جراحية وتحسنت حالتها الصحية.

تعرضت زوجة المطرب الشعبي سعد الصغير لوعكة صحية مفاجئة خلال الساعات الماضية، ما استدعى نقلها إلى أحد المستشفيات لإجراء تدخل جراحي عاجل.

ونشرت الصفحة الرسمية الخاصة بها عبر موقع فيسبوك صورة لها من داخل المستشفى عقب خروجها من غرفة العمليات، مرفقة برسالة جاء فيها: «نرجو الدعاء بالشفاء للأستاذة نورا بعد خضوعها لعملية جراحية، والحمد لله حالتها أصبحت أفضل الآن وتسير نحو التعافي».

وتفاعل عدد من متابعي ومحبي سعد الصغير مع المنشور، متمنين الشفاء العاجل لزوجته وعودتها إلى منزلها في أقرب وقت.

وكان آخر ظهور فني للفنان سعد الصغير من خلال مشاركته في مسرحية كازانوفا، التي عُرضت خلال عام 2022، وناقشت أحداثًا تدور في إطار كوميدي خيالي في المستقبل، وتحديدًا خلال عام 2100.

