  • 10 أيار 2026
  • 18:52
احتياطيات السعودية ترتفع إلى نحو 495 مليار دولار

خبرني - أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي ارتفاع الأصول الاحتياطية الرسمية بنهاية أبريل 2026 بنسبة 12.65% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت 55.58 مليار دولار.

ووفق البيانات، ارتفع إجمالي الاحتياطيات الرسمية إلى 1.856 تريليون ريال (494.91 مليار دولار) بنهاية أبريل 2026، مقابل 1.647 تريليون ريال (439.34 مليار دولار) في أبريل 2025.

وعلى أساس شهري، سجلت الاحتياطيات تراجعا طفيفا بنحو 6.48 مليار ريال (1.73 مليار دولار)، أي بنسبة 0.3% مقارنة بشهر مارس 2026، الذي بلغت فيه 1.862 تريليون ريال، وهو أعلى مستوى خلال أكثر من ست سنوات.

كما ارتفعت الاحتياطيات بالعملات الأجنبية بنسبة 13.42% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.761 تريليون ريال (469.75 مليار دولار) بنهاية أبريل الماضي، مقارنة بـ1.553 تريليون ريال (414.16 مليار دولار) في الشهر ذاته من عام 2025.

وفي المقابل، بلغ رصيد المملكة لدى صندوق النقد الدولي 12.97 مليار ريال (3.46 مليار دولار)، بزيادة 2.4% عن العام الماضي، بينما تراجعت حقوق السحب الخاصة بنسبة 0.47% إلى 79.77 مليار ريال (21.27 مليار دولار).
واستقرت قيمة الذهب النقدي عند 1.624 مليار ريال (433.07 مليون دولار) بنهاية شهر مارس من 2026؛ بحسب بيانات البنك المركزي.

