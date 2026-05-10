ليبيا.. عودة الهدوء تمهد لاستئناف العمل بمصفاة الزاوية

خبرني - أعلنت شركة الزاوية لتكرير النفط، اليوم الأحد، إنهاء حالة الطوارئ واستئناف العمل بشكل طبيعي في جميع مرافقها، عقب عودة الاستقرار إلى المنطقة بعد أيام من الاشتباكات المسلحة.

وأكدت الشركة، في بيان رسمي، ضرورة التزام الموظفين بمواقع عملهم لضمان انتظام سير العمليات، مشددة على أن سلامة العاملين والمنشآت تظل أولوية قصوى.

وأوضح رئيس لجنة الإدارة، عماد بن كورة، أن قرار إعادة تشغيل المصفاة والميناء النفطي جاء بعد تقييم ميداني مستمر بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط، والتأكد من استقرار الأوضاع الأمنية منذ مساء الجمعة.

وأشار إلى أن الشركة بدأت تنفيذ إجراءات عاجلة للحفاظ على استمرارية الإمدادات، تضمنت إعادة تشغيل وحدات التكرير لتأمين احتياجات السوق المحلية من البنزين والديزل وغاز الطهي، وتجنب حدوث أي نقص في الوقود.

كما أعلنت الشركة استئناف العمل بالميناء النفطي وعودة العمليات البحرية الخاصة باستقبال الناقلات وشحن النفط الخام، إلى جانب إطلاق عمليات حصر للأضرار التي لحقت ببعض المكاتب والخزانات جراء الاشتباكات والقصف.

وأضاف البيان أن الفرق الفنية باشرت أعمال الصيانة بشكل فوري، بالتوازي مع تقييم الأضرار التي تعرضت لها ممتلكات العاملين، خصوصًا المركبات الخاصة، تمهيدًا لتعويض المتضررين أو إصلاح الأضرار على نفقة الشركة.

وأكدت الإدارة أن خطط الطوارئ التي تم تطبيقها خلال الأزمة ساعدت في الحد من المخاطر وحماية العاملين والمنشآت الحيوية.

وكانت مدينة الزاوية قد شهدت خلال اليومين الماضيين مواجهات مسلحة أسفرت عن سقوط قتيلين وإصابة 9 أشخاص، إضافة إلى أضرار طالت منشآت نفطية، قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وانتشار قوة عسكرية أعاد الهدوء إلى المدينة ومهّد لرفع حالة الطوارئ داخل المصفاة.