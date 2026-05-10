الأردن يستهل مشواره في كأس آسيا 2027 بمواجهة أوزبكستان (مواعيد)

خبرني - أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم جدول مباريات كأس آسيا 2027 المقررة في السعودية خلال الفترة بين 7 كانون الثاني و5 شباط 2027، حيث أوقعت القرعة المنتخب الوطني لكرة القدم في المجموعة الثانية إلى جانب أوزبكستان والبحرين وكوريا الشمالية.

ويبدأ النشامى مشوارهم في البطولة بمواجهة أوزبكستان يوم 8 كانون الثاني 2027 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، الذي يتسع لنحو 60 ألف متفرج.

ويخوض المنتخب مباراته الثانية أمام البحرين يوم 13 كانون الثاني على الملعب ذاته.

ويختتم المنتخب مبارياته في دور المجموعات بمواجهة كوريا الشمالية يوم 17 كانون الثاني على ملعب الشباب في الرياض، بسعة تقارب 15 ألف متفرج.

وبحسب جدول البطولة، يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى دور الـ16، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.

وفي حال تصدر الأردن المجموعة الثانية (B1)، فإنه سيواجه ثالث إحدى المجموعات الثالثة أو الرابعة أو الخامسة في دور الـ 16 يوم 22 كانون الثاني، ضمن المباراة رقم 38 في جدول البطولة.

وتضم المجموعة الثالثة (إيران، سوريا، قيرغيزستان، والصين)، أما الرابعة (أستراليا، طاجيكستان، العراق، وسنغافورة)، فيما تضم الخامس (كوريا الجنوبية، الإمارات، فيتنام، لبنان أو اليمن).

أما إذا تأهل وصيفا للمجموعة (B2)، فسيلتقي مع وصيف المجموعة السادسة (F2) التي تضم (قطر واليابان وتايلاند وإندونيسيا)، يوم 24 كانون الثاني ضمن المباراة رقم 42.

أما إذا حظي المنتخب بالتأهل كمركز ثالث فإنه يلاقي المتصدر من المجموعة الأولى التي تضم (السعودية، الكويت، عُمان، وفلسطين)، إذ تلعب المباراة يوم 23 كانون الثاني 2027.