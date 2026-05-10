ملعب نهائي كأس العالم.. 27 شاحنة تجهز أرض الحلم الكبير

خبرني - أصبحت أرضية ملعب "ميتلايف" بالولايات المتحدة الأمريكية جاهزةً لاستضافة نهائي كأس العالم 2026

وتنطلق نهائيات كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو/ حزيران إلى 19 يوليو/تموز، وتقام في 3 دول لأول مرة، وهي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ومن المقرر أن يستضيف ملعب "ميتلايف" بولاية نيوجيرسي نهائي كأس العالم 2026 هذا الصيف.

وحسب صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، تم تركيب أرضية ملعب "ميتلايف" رسميا، حيث عمل العمال بنظام مناوبات لمدة 10 ساعات يوميًا لتجهيز العشب.

وأضافت أن 27 شاحنة قامت بنقل ألواح العشب الضخمة في رحلة استغرقت 12 ساعة من ولاية كارولينا الشمالية إلى الملعب.

وشمل ذلك وضع طبقة من الرمل بسمك قدمين وطبقة من مادة بيرمافويد، واستغرقت عملية التركيب يومين، ولا يزال هناك المزيد من العمل المطلوب لصيانته.

وقام العمال بوضع ألواح العشب على الرمال قبل شدها وتثبيتها، ثم أزيلت قصاصات العشب الميتة باستخدام منفاخ الأوراق، وبعد ذلك تُستخدم ماكينة مخصصة لتثبيت العشب.

وبمجرد الانتهاء من جميع الأعمال، سينصب التركيز على صيانة الملعب.

يذكر أن ملعب "ميتلايف" سيشهد نشاطًا مكثفًا خلال كأس العالم، حيث من المقرر إقامة 8 مباريات عليه.