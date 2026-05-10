تجارة عمّان ونقابة وكلاء السيارات تبحثان تعزيز التعاون وتطوير بيئة أعمال القطاع

خبرني - بحث مجلسا غرفة تجارة عمّان والنقابة العامة لوكلاء السيارات وتجار قطع السيارات ولوازمها خلال لقاء مشترك سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين لتذليل التحديات التي تواجه القطاع.

ووفقا لبيان صدر عن الغرفة، اليوم الأحد، أكد رئيس غرفة تجارة عمّان، العين خليل الحاج توفيق، أهمية تعزيز الشراكة والتواصل المستمر بين الغرفة والنقابة بما يسهم في معالجة القضايا والتحديات التي تواجه العاملين في قطاع المركبات وقطع الغيار ولوازمها، مؤكداً حرص الغرفة على دعم مختلف القطاعات التجارية والخدمية وتمكينها من مواصلة نشاطها وتعزيز تنافسيتها.

وأشار الحاج توفيق إلى أن استمرار الحوار والتنسيق مع النقابات والفعاليات التجارية يسهم في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالقطاعات الاقتصادية، بما يدعم استدامة عمل الشركات والتجار، ويرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز المنافسة العادلة وجودة الخدمات في السوق المحلية

وأكد الحاج توفيق أهمية استمرار مجلس إدارة النقابة في بناء قنوات تواصل مباشرة وفاعلة مع العاملين في القطاع، بما يضمن الوقوف على احتياجاتهم ومتابعة القضايا التي تواجههم بصورة واقعية، مشدداً على ضرورة توسيع نطاق التشاور مع الأعضاء وتعزيز العمل التشاركي، بما يساعد على تحديد الأولويات ووضع تصورات عملية تسهم في تطوير القطاع وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات.

ودعا الحاج توفيق إلى تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن مختلف القطاعات والأنشطة التي تمثلها النقابة والغرفة، تتولى رصد التحديات والمتطلبات والمقترحات التي تواجه العاملين في قطاع المركبات وقطع الغيار ولوازمها، والعمل على دراستها ورفع التوصيات والمقترحات المناسبة بشأنها، بالتنسيق مع الجهات الرسمية والمعنية، بما يسهم في إيجاد حلول عملية تدعم القطاع وتعزز استقراره وتطوره.

من جانبه، ثمّن رئيس النقابة العامة لوكلاء السيارات وتجار قطع السيارات ولوازمها، سلامة الجبالي، تعاون غرفة تجارة عمّان ودعمها المستمر للنقابة، وحرصها على فتح قنوات تشاركية حقيقية للنهوض بالقطاع.

وشدد الجبالي على أن النقابة التي تأسست عام 1980، تعمل منذ عقود على تنظيم قطاع المركبات وقطع الغيار ولوازمها، والدفاع عن مصالح العاملين فيه، بما يسهم في تطوير القطاع والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.

وأشار الجبالي إلى أهمية تعزيز التعاون مع غرفة تجارة عمّان والجهات الرسمية ذات العلاقة، لمتابعة القضايا والتحديات التي تواجه القطاع، والعمل على إيجاد حلول عملية تسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الشركات والتجار، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.

من جانبهم، أكد أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة حرصهم على تعزيز التعاون والتنسيق المستمر مع غرفة تجارة عمّان، بما يسهم في خدمة القطاع ومتابعة القضايا التي تهم العاملين فيه، مشددين على أهمية توحيد الجهود وتكثيف الحوار مع الجهات الرسمية لمعالجة التحديات التي تواجه الشركات والتجار.

كما عرض أعضاء النقابة عدداً من المطالب والمبادرات والأفكار المتعلقة بتطوير القطاع، لغايات دراستها من قبل غرفة تجارة عمّان، والعمل على تنفيذ الممكن منها بالتعاون بين الجانبين، بما يسهم في دعم القطاع وتعزيز نشاطه وتحسين بيئة الأعمال المرتبطة به.

من جانبهم، أكد أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان الحضور حرص الغرفة على توفير مختلف أشكال الدعم والمساندة للنقابة وأعضائها، بما يسهم في تطوير القطاع وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات، مشيرين إلى استعداد الغرفة لوضع مرافقها وإمكاناتها الفنية والإدارية واللوجستية في خدمة النقابة، بما في ذلك عقد الاجتماعات والورشات والبرامج التدريبية واللقاءات المتخصصة.

وأشاروا إلى أن الغرفة مستعدة لتعزيز التعاون مع النقابة في مجالات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات، إلى جانب تسهيل التواصل مع الجهات الرسمية ذات العلاقة، وتقديم الدعم الفني والمعلوماتي والاستشاري بما يخدم مصالح القطاع والعاملين فيه، ويسهم في تطوير بيئة الأعمال ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.

وفي ختام اللقاء، اقترح الجانبان إعداد مصفوفة مطالب ومقترحات مشتركة، يتبعها عقد اجتماع مع كافة الجهات الرسمية ذات العلاقة، بهدف تعزيز دور القطاع العقاري في دعم الاقتصاد الوطني.

وحضر اللقاء من جانب غرفة تجارة عمّان كل من اعضاء مجلس الادارة خطاب البنا وعلاء الدين ديرانية وفلاح الصغير، ومن جانب النقابة أعضاء الهيئة الإدارية، نضال ابو هيكل،عماد المحتسب، فايز سكاكا، ورعد هارون.