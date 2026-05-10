إيران تسلّم ردها على الصفقة الأمريكية إلى باكستان

خبرني - أعلنت وكالة «إرنا»، اليوم (الأحد)، أن إيران سلمت ردها على المقترح الأمريكي الأخير إلى باكستان. وذكرت الوكالة أن الخطة المقترحة تشمل تركيز المفاوضات في هذه المرحلة على إنهاء الحرب. فيما حذر المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي، اليوم، الولايات المتحدة من أي هجوم على السفن، مؤكداً أن «ضبط النفس انتهى».

وقال في منشور عبر منصة «إكس»: «ضبط النفس انتهى لدينا اعتباراً من اليوم. أي هجوم على سفننا سيقابله رد إيراني قوي وحاسم ضد السفن والقواعد الأمريكية».

وحذرت طهران، أمس (السبت)، الولايات المتحدة بالرد في حال وقوع المزيد من الهجمات على سفنها التجارية.

وحذر الحرس الثوري من أن أي هجوم على السفن الإيرانية سيؤدي إلى ضربة عسكرية واسعة على أحد المراكز الأمريكية في المنطقة وعلى السفن المعادية، بحسب ما نقلته وسائل إعلام رسمية إيرانية. وأكد الحرس الثوري أنه لن يتم التسامح مع أي تهديدات تستهدف سفنه أو صادراته النفطية أو طرقه التجارية، مؤكداً أن الأسطول التجاري الإيراني سيحظى بالحماية.

وهاجم الجيش الأمريكي، أمس الأول (الجمعة)، ناقلتي نفط فارغتين ترفعان العلم الإيراني، وألحق بهما أضراراً بالغة رغم سريان وقف إطلاق النار. وأعلن الجيش أن السفينتين حاولتا دخول ميناء إيراني على خليج عُمان، فيما اعتبرته واشنطن خرقاً للحصار البحري الأمريكي. والتقى قائد «مقر خاتم الأنبياء»، غرفة العمليات المركزية للقوات المسلحة الإيرانية علي عبدالله علي آبادي، المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي، اليوم. ولم يتضح على الفور موعد انعقاد هذا الاجتماع، إلا أن خامنئي أصدر خلاله «توجيهات وإرشادات جديدة لمواصلة العمليات العسكرية ومواجهة الخصوم بحزم»، بحسب النص الذي نشره التلفزيون الرسمي للاجتماع، من دون الخوض في التفاصيل.

من جهته، أطلع آبادي، خامنئي على جاهزية القوات المسلحة، إذ قال إن «القوات المسلحة على أهبة الاستعداد لمواجهة أي عمل من جانب الأعداء.. وفي حال ارتكاب العدو أي خطأ، سيكون رد إيران سريعاً وحاسماً».