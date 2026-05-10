الاثنين: 11 أيار 2026
المنع من دخول السعودية 10 سنوات و20 ألف ريال غرامة للمتسللين إلى مكة والمشاعر

  • 10 أيار 2026
  • 18:05
خبرني - أكدت وزارة الداخلية تطبيق غرامة تصل إلى 20 ألف ريال بحق من يقوم أو يحاول من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، القيام بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، بداية من اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ14 من شهر ذي الحجة، وترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات.

وأشارت الوزارة إلى أن تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تخوّل حاملها أداء فريضة الحج.

وأهابت وزارة الداخلية بالجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام 1447 هـ والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، وأن مخالفة هذه التعليمات تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية. ودعت إلى المبادرة بالإبلاغ عن المخالفين.

