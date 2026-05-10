هولندا تطرح رؤيتها في ملف عودة السوريين

خبرني - تبدي الحكومة الهولندية رغبة كبيرة في المساهمة بإعادة إعمار سوريا في الوقت الذي تشجع فيه اللاجئين السوريين على العودة إلى بلادهم بعد سنوات اللجوء الطويلة.

وفي هذا الشأن نظم وزير اللجوء والهجرة الهولندي بارت فان دن برينك على هامش " المنتدى الدولي لاستعراض الهجرة" . اجتماعًا في نيويورك مع السفير السوري لدى الأمم المتحدة إبراهيم العلبي

وحضر الاجتماع إلى جانب سوريا ممثلون عن الولايات المتحدة وتركيا والأردن وعدد من الدول الأوروبية حيث جرى بحث ملفات العودة وإعادة الإعمار في سوريا.

ووصف الوزير الهولندي اللقاء بأنه “فريد من نوعه”، مؤكدًا أن هذا النوع من الاجتماعات لم يحدث من قبل بهذا الشكل.

/ تقاطع المصالح/

ونقل عن الوزير الهولندي حديثه عن وجود رغبة متبادلة بين الدول الأوروبية والحكومة السورية من أجل تشجيع عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم من أجل المشاركة في إعادة إعمار بلادهم.

وخلافاً لرغبة المستشار الألماني فريدريك ميرتس والذي دعا علانية إلى عودة نحو 80% من اللاجئين السوريين في ألمانيا قبل أن يتراجع عن الرقم مع تمسكه بمبدأ العودة فإن فان دن برينك رفض تحديد نسبة محددة لعودة السوريين من هولندا مشيراً إلى أن الهدف الحقيقي هو أن يفكر السوريون بجدية في العودة والمساهمة في إعادة الإعمار لا أن ينحصر النقاش في الأرقام.

وبحسب صحيفة “تلغراف” الهولندية فقد غادر نحو 945 سوريًا هولندا عائدين إلى وطنهم، في العام الماضي، فيما تقدم الحكومة الهولندية لهؤلاء العائدين دعمًا ماليًا بواقع 5000 يورو لكل بالغ و2500 يورو لكل طفل قاصر.

ووفقاً للصحيفة الهولندية فإن إجمالي عدد الأشخاص من أصل سوري المقيمين في هولندا أكثر من 150 ألف شخص، دخل العديد منهم كلاجئين خلال السنوات العشر الماضي مشيرة إلى وجود مجموعة كبيرة من السوريين في هولندا تنتظر البت في طلبات لجوئهم.

في مقابل ذلك منح الوزير الهولندي الحكومة السورية بعض الاطراء حين أشار إلى التحسن الملحوظ في الأوضاع داخل سوريا وهو الأمر الذي جعل الحكومة الهولندية ترفض عددًا كبيرًا من طلبات اللجوء السورية المعلقة مع الإقرار في الوقت نفسه بأن عملية إعادة الإعمار لا تزال تواجه تحديات كبيرة.

/ اوروبا تدعم عودة السوريين وبرنامج هولندي للغاية /

الوزير الهولندي دعا بلاده ومعها سائر أوروبا

إلى دعم الاستقرار في سوريا عبر تقديم مساهمة أكبر غامزا من قناة المساعدات الأوروبية الحالية التي لا تزال وفق توصيفه أقل بكثير من الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة.

و أعلن في هذا الصدد عن قرب إطلاق برنامج أوروبي جديد يهدف إلى دعم عودة السوريين مبينا أن الحكومة الهولندية تسعى إلى طمأنة اللاجئين بشأن مستقبلهم في سوريا.

وقال الوزير : “يجب أن يدرك السوريون أن لديهم مستقبلًا في بلادهم وأن هناك فرصا اقتصادية وأن سجلات الأراضي تعمل بشكل جيد، ما يمنحهم الثقة بإمكانية العودة إلى منازلهم” مؤكداً استمرار التواصل مع السلطات السورية خلال الفترة المقبلة لمتابعة هذه الملفات.

وخلال برنامج إذاعي قال بارت فان دن برنك إن الحكومة الهولندية تجري مشاورات واتصالات متعددة لدعم إعادة إعمار سوريا وتشجيع عودة السوريين مشيرًا إلى أن الحرب هناك انتهت فعليًا بما ينعكس أيضا على قرارات اللجوء

وأشاد فان دن برينك بسياسة سوريا وموقفها الدولي الذي لا يسهم وفق قوله في تأجيج الصراعات في الشرق الأوسط وهو ما جعل المجتمع الدولي ينظر بشكل متزايد إلى الحكومة السورية على أنها “شريك موثوق” يسعى للمساهمة في إعادة إعمار البلاد.

وأكد الوزير الهولندي أن الدعم الذي تطلبه الحكومة السورية من المجتمع الدولي يجب أن يساهم إلى جانب السوريين الذين غادروا البلاد سابقًا في إعادة بناء سوريا خلال المرحلة المقبلة