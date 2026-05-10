انخفاض حجم التداول العقاري في الأردن 3% خلال الثلث الأول من 2026

دائرة الأراضي والمساحة: ارتفاع حجم التداول العقاري في نيسان إلى 573 مليون دينار

خبرني - انخفض حجم التداول العقاري في الأردن خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 3%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، ليبلغ قرابة 1.984 مليار دينار، وفق التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة.

وبحسب التقرير، الذي رصدته "المملكة"، ارتفع حجم التداول العقاري خلال شهر نيسان الماضي إلى 573.018 مليون دينار، بزيادة بلغت 3% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وبنسبة 33% مقارنة بشهر آذار الذي سبقه.

ولم يبيّن التقرير حجم التداول العقاري لشهر آذار الماضي، إلا أنه باحتساب نسبة الارتفاع المسجلة مقارنة بالشهر السابق، يظهر أن حجم التداول في آذار بلغ قرابة 431 مليون دينار.

وأظهرت بيانات حركة التداول في سوق العقار لشهر نيسان الماضي، ارتفاع قيمة الإيرادات خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، لتبلغ 85.760 مليون دينار.

كما ارتفعت قيمة الإيرادات خلال شهر نيسان بنسبة 4% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، و23% مقارنة بالشهر السابق، لتبلغ 22.419 مليون دينار، فيما تشير المقارنة إلى أن قيمة الإيرادات في آذار الماضي بلغت قرابة 18.23 مليون دينار.

وبحسب البيانات، انخفضت حركة بيع العقار في الأردن خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 11%، حيث تراجعت بيوعات الشقق بنسبة 8%، والأراضي بنسبة 13% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

كما انخفضت حركة بيع العقار خلال شهر نيسان بنسبة 3% مقارنة بنظيرتها من عام 2025، بينما ارتفعت بنسبة 43% مقارنة بالشهر السابق.

ووفق البيانات، انخفضت بيوعات الشقق بنسبة 2% مقارنة بنظيرتها من عام 2025، فيما ارتفعت بنسبة 37% مقارنة بالشهر السابق، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة 3% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، بينما ارتفعت بنسبة 45% مقارنة بالشهر السابق.

وبلغ إجمالي عدد العقارات المبيعة للشركات في المملكة خلال الثلث الأول من العام 2026 نحو 2,908 عقارات.

وفيما يتعلق بتملك غير الأردنيين، انخفض عدد معاملات التملك خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 10% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبة 3%، وبيوعات الأراضي بنسبة 18%.

كما انخفض عدد معاملات التملك لغير الأردنيين خلال شهر نيسان بنسبة 18% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، فيما ارتفع بنسبة 11% مقارنة بالشهر السابق، حيث ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة 4% مقارنة بنظيرتها من عام 2025، و13% مقارنة بالشهر السابق، في حين انخفضت بيوعات الأراضي بنسبة 38% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، وارتفعت بنسبة 8% مقارنة بالشهر السابق.

وأشارت البيانات إلى انخفاض القيمة التقديرية لمعاملات التملك لغير الأردنيين خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 14% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، لتبلغ 55.661 مليون دينار، كما انخفضت القيمة التقديرية خلال شهر نيسان بنسبة 3% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، في حين ارتفعت بنسبة 8% مقارنة بالشهر السابق، لتبلغ 15.637 مليون دينار.

وبينت إحصائيات تملك الإناث والذكور أن نسبة المالكين من الإناث بلغت 34.99%، مقابل 65.1% للذكور.