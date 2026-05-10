(الشرق الأوسط) توظّف التمريض التوعوي في تعزيز الأثر المجتمعي خلال المؤتمر الصحي الرابع

خبرني - شاركت جامعة الشرق الأوسط في فعاليات المؤتمر الصحي الرابع، في إطار توجهها نحو توظيف المعرفة الصحية في خدمة المجتمع وتعزيز الوعي الوقائي والتثقيفي.

خلال الفعاليات، قدّم طلبة من كلية التمريض، مجموعة من الإجراءات التثقيفية والصحية التي جمعت بين التقييم الوقائي والإرشاد المجتمعي، من خلال قياس المؤشرات الحيوية، وتقديم التوجيهات الصحية، وتوزيع مواد معرفية مبسطة تستهدف رفع الوعي الوقائي لدى مختلف الفئات.

وسلّط الطلبة الضوء على مفاهيم الصحة النفسية والذكاء العاطفي، مناقشين بذلك قضايا الوصمة المجتمعية بأساليب تفاعلية مبتكرة، اعتمدت على المجسمات التوضيحية والأدوات البصرية التي عززت الإدراك المجتمعي وعمّقت التفاعل مع الرسائل التوعوية.