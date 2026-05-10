(الشرق الأوسط) تحصد مركزًا متقدمًا في هاكاثون وطني يوظّف الذكاء الاصطناعي لتعزيز المشاركة المدنية

خبرني - حققت جامعة الشرق الأوسط، ممثلة بفريق كلية تكنولوجيا المعلومات، إنجازًا نوعيًا بحصولها على المركز الثاني على مستوى إقليميّ الوسط والشمال في هاكاثون: "شباب، تكنولوجيا، مشاركة"، التي نظّمتها الهيئة المستقلة للانتخاب، بهدف تحفيز توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تعزيز المشاركة السياسية والمدنية لدى الشباب.

جاء هذا التميز عبر المشروع الابتكاري: OQD الشماغ الوطني للذكاء المدني، والذي قدّمه كل من: أحمد محمد الكلوب، ومحمود أحمد الخوالدة، وأنس حسن دهاك، ورهف الجبالي، ودانة محمد حفناوي.

واعتمد المشروع الذي أشرفت عليه الدكتورة ماريا يوسف على هندسة رقمية متقدمة تستثمر قدرات الذكاء الاصطناعي والنماذج اللغوية الكبيرة في بناء منصة ذكية تُعنى بتقييم المبادرات المجتمعية وتحليل جدواها وأثرها المتوقع، إلى جانب تبسيط الأطر القانونية وتحويلها إلى محتوى تفاعلي أكثر قربًا من وعي الشباب واهتماماتهم.