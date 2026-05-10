اختتام بطولة خماسي كرة القدم للطالبات في (الشرق الأوسط) مقر الاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية

خبرني - استضاف مقر الاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية، جامعة الشرق الأوسط، على مدار 5 أيام متتالية بطولة خماسي كرة القدم للطالبات، التي نظمها الاتحاد، بمشاركة 15 جامعة حكومية وخاصة من مختلف محافظات المملكة.

أسفرت البطولة عن تتويج جامعة البلقاء التطبيقية بلقب البطولة، فيما جاءت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية في المركز الثاني، وتقاسمت كل من الجامعة الأردنية وجامعة اليرموك المركز الثالث.

وفي ختام المنافسات، سلّمت رئيسة الجامعة الأستاذة الدكتورة سلام المحادين الميداليات والكؤوس للفرق والطالبات الفائزات، بحضور عميد شؤون الطلبة الدكتور حازم علي النسور، وعميد شؤون الطلبة في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور خلف الختاتنة، وآخرين من أصحاب الاختصاص، وممثلي الجامعات.

وأكدت الجامعة أن البطولة كرّست مفاهيم التنافس الشريف والانضباط الجماعي، حيث عكست المباريات تطور البنية الفنية لرياضة الجامعات الأردنية، إلى جانب تنامي حضور الرياضة النسوية داخل البيئة الأكاديمية بوصفها مسارًا داعمًا للتمكين والمشاركة الفاعلة.