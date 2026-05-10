ارتفاع القيمة السوقية لبورصة عمّان بنسبة 8% منذ بداية 2026

  • 10 أيار 2026
  • 15:27
خبرني  - قال المدير التنفيذي لبورصة عمّان مازن الوظائفي، الأحد، إن القيمة السوقية لبورصة عمّان ارتفعت بنسبة 8% بقيمة تتجاوز ملياري دينار منذ بداية العام 2026.
وأضاف أن قيمة التوزيعات المقرّة من قبل الشركات المدرجة في البورصة تجاوزت 1.418 مليار دينار بارتفاع مقداره 11.3%، مشيرا إلى أن معدل حجم التداول اليومي ارتفع إلى 12.2 مليون دينار مقارنة بـ8.8 مليون دينار يوميا العام الماضي، بحسب المملكة.
وأوضح أن ارتفاع أرباح الشركات المدرجة في بورصة عمّان يأتي استمرارا لأرباح الشركات التي تحققت العام الماضي.
وأضاف أن أداء الشركات يشهد مسارا تصاعديا انعكس إيجابا على بورصة عمّان ومؤشرات الأداء، إضافة إلى أن صافي الأرباح انعكس على الأسواق بمؤشرات وتوقعات إيجابية.
وأشاد الوظائفي بقدرة الاقتصاد الأردني على تجاوز التحديات، لافتا إلى أن المؤشرات الإيجابية تبين زيادة قدرة الشركات على التوسع والتوظيف.
وأكد أن تحسن بيئة الاستثمار والثقة بالاقتصاد الأردني تشكل حوافزا للاستثمار، مشيرا إلى وجود توجه لتعزيز إدراج شركات جديدة في بورصة عمّان متوقعا أن يثمر قريبا عن نتائج جيدة.

وزير الثقافة مصطفى الرواشدة يتحدث عن (مشروع السردية الأردنية)
  • 2026-05-10 16:33
  • 2026-05-10 16:33
أبو السعود يطالب بالتقيد بخطة التزويد المائي صيفا
  • 2026-05-10 15:15
  • 2026-05-10 15:15
67% يؤيدون عودة حبس المدين في الأردن
  • 2026-05-10 14:53
قرارات جديدة لاتحاد السلة قبل مواجهة الفيصلي والاتحاد
  • 2026-05-10 14:44
  • 2026-05-10 14:44
إطلاق مشروع إعادة تأهيل طريق (المفرق - منشية بني حسن)
  • 2026-05-10 13:54
  • 2026-05-10 13:54
مبادرة لتأهيل أحياء سكنية وشوارع تجارية بالعاصمة عمّان
  • 2026-05-10 13:50
  • 2026-05-10 13:50