لأول مرة في التاريخ.. جون سينا يعلن عن بطولة جديدة باسمه

خبرني - أثار أسطورة المصارعة الحرة جون سينا مفاجأة خلال ظهوره في مهرجان "باكلاش 2026" فجر اليوم الأحد بإعلانه عن إطلاق حدث جديد تحت مسمى "جون سينا كلاسيك".

ويقدم الحث الجديد مفهوما ثوريا لتحديد الأبطال في عالم WWE عبر تصويت الجماهير بشكل كامل.

وأوضح سينا خلال فقرة داخل الحلبة أن الحدث الجديد سيشهد مواجهات تجمع بين نجوم الصف الأول في القائمة الرئيسة والمواهب الصاعدة في منظمة "NXT"، مشيرا إلى طموحه بأن يتحول هذا العرض إلى تقليد سنوي راسخ داخل أسوار الشركة.

وفي سابقة تاريخية تكسر القواعد التقليدية للمصارعة المحترفة سيتوج بطل هذه المسابقة بحزام يحمل اسم "جون سينا" لكن الفوز لن يكون رهنا بنتائج النزالات فوق الحلبة، بل بمدى دعم وتصويت الجمهور.

وأكد سينا أن هذا النظام يتيح للمصارع إمكانية خسارة نزاله فنيا ومع ذلك الفوز بالبطولة إذا نال أداؤه العام إعجاب المشاهدين واستحسانهم.

وفي كلمته أمام الجماهير استذكر سينا بامتنان نزاله الأخير الذي خاضه في النسخة الأخيرة من برنامج "Saturday Night’s Main Event" معربا عن سعادته بأن ظهوره الختامي كان بمرتبة منصة انطلاق لجيل جديد من النجوم.

يذكر أن منظمة WWE لم تكشف حتى الآن عن الموعد الرسمي أو الموقع المقرر لاستضافة النسخة الافتتاحية من حدث "جون سينا كلاسيك" المرتقب