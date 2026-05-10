(دلافين إيران) تستقر في قاع مضيق هرمز بانتظار السفن المعادية

خبرني - أعلن قائد القوات البحرية الإيرانية الأدميرال شهرام إيراني عن استنفار غواصات "دلافين الخليج" الخفيفة إيرانية الصنع، وتمركزها في أعماق مضيق هرمز.

وأضاف المسؤول أن "الاستقرار في قاع البحر وفي أعماق مياه طريق القوة داخل ممر مضيق هرمز لفترات طويلة، وتعقب وتدمير مختلف أنواع السفن المعادية، هي من قدرات الغواصات الخفيفة التابعة للقوات البحرية للجيش.

وتشتهر هذه الغواصات في التداول اليومي للضباط وضباط الصف بـ"دلافين الخليج الفارسي".

وتابع: "ظهرت "دلافين الخليج الفارسي" على سطح الماء في مضيق هرمز في عملية تحمل اسم وذكرى شهداء المدمرة "دنا"، لإظهار قوة الدفاع البحري لبلادنا، وبعد تنفيذ عدة مناورات استعراضية، غاصت إلى أعماق البحر لمواصلة المهام الموكلة إليها".