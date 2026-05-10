رغد صدام حسين تعلق على التدخلات الإيرانية وترسل طلبا للعرب والإقليم

خبرني - علقت ابنة الرئيس العراقي الأسبق رغد صدام حسين على "التدخلات الإيرانية وتهديد أمن واستقرار المنطقة" معتبرة أن الوقت قد حان لموقف عربي وإقليمي يضع حدا لمشاريع الفوضى.

نشرت رغد صدام حسين في حسابها على منصة "إكس" بيانا بشأن ما قالت إنها تدخلات إيران وتهديداتها لأمن واستقرار المنطقة.

وأرفقت منشورها رسالة مصور جاء فيها: "إن سياسات النظام الإيراني والحرس الثوري الإيراني، المُدرج على قوائم الإرهاب، وما مارسه على مدى سنوات من تدخلات سافرة ومشاريع توسعية وتخريبية، استهدفت إضعاف مؤسسات الدول، وتأجيج الصراعات، وزرع الفتنة والانقسام، وتقويض الأمن والاستقرار في العراق وسوريا واليمن ولبنان ودول الخليج العربي".

وأضافت: "كما أن ما شهدته المنطقة من محاولات اختراق أمني وخلايا مرتبطة بمخططات تخريبية تم إحباطها على امتداد سنوات في السعودية والامارات والبحرين و الكويت، يكشف بوضوح أن هذا النهج العدائي لا يستهدف دولة بعينها، بل يستهدف أمن المنطقة واستقرارها وسيادة دولها بشكل مباشر".

واختتمت منشورها: "لقد حان الوقت لموقف عربي وإقليمي أكثر حزما ووضوحا، يضع حدا لمشاريع الفوضى والتخريب، ويؤكد أن أمن الدول العربية واستقرار شعوبها وسيادتها خط أحمر لا يمكن المساس به".