أبو السعود يطالب بالتقيد بخطة التزويد المائي صيفا

خبرني - أكّد وزير المياه والري رائد أبو السعود، الأحد، ضرورة التقيد التام بتنفيذ خطة التزويد المائي التي تم إقرارها لتحسين التزويد المائي في مختلف المناطق، وتحقيق العدالة في توزيع المياه، خاصة خلال فصل الصيف الحالي.

جاء ذلك خلال ترؤس أبو السعود لاجتماع خطة الصيف لقطاع المياه، بحضور الأمين العام لسلطة وادي الأردن هشام الحيصة، والأمين العام لسلطة المياه سفيان البطاينة، والأمين العام لوزارة المياه والري جهاد المحاميد، والرؤساء التنفيذيين لشركات المياه: مياهنا، واليرموك، والعقبة، وعدد من المسؤولين المعنيين.

وبيّن أبو السعود أن رئيس الوزراء جعفر حسان يضع في مقدمة أولويات الحكومة متابعة التزويد المائي بكفاءة ومهنية وعدالة، ويتابع الإجراءات التي يقوم بها قطاع المياه أولًا بأول.

ودعا أبو السعود إلى تنفيذ الخطط والسيناريوهات التي تم إقرارها ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة المياه والري/سلطة المياه وشركاتها، بهدف تحسين الواقع المائي في جميع مناطق المملكة، لمواجهة التحديات وتأمين احتياجات المواطنين.

وشدد على ضرورة التنسيق الفاعل بين مختلف الجهات داخل قطاع المياه، وضرورة تفعيل وتكثيف جميع الجهود، وأن تكون الطواقم الفنية على أهبة الاستعداد على مدار الساعة للتعامل مع أي طارئ، وكذلك ضرورة متابعة الشكاوى الواردة من مختلف المناطق بعدالة وسرعة إيجاد الحلول اللازمة لها، وتيسير الإجراءات على المواطنين، وتلافي جميع السلبيات، وتشغيل المصادر الجديدة بسرعة لتأمين الارتفاع في الطلب.

واستعرض الوزير والحضور أبرز المعيقات والتحديات التي تواجه الطلب على المياه، خاصة خلال الصيف لغايات الشرب والتزويد المنزلي، والحلول اللازمة، وكذلك الخطط والبرامج لتزويد الإخوة المزارعين، خاصة في مناطق الأغوار، باحتياجاتهم لأغراض الزراعة، موعزًا بسرعة استكمال وتجهيز جميع المشاريع المائية ذات المسار السريع لتأمين العجز بكميات مياه الشرب، وكذلك سرعة إنجاز عمليات تأمين التمويل اللازم، ومتابعة الفرق الميدانية والمشاريع المنفذة لاستكمال الحفر لعدد من الآبار الجديدة وتجهيزها، وتأهيل الآبار الأخرى لزيادة كميات المياه المخصصة للشرب، واستكمال تركيب أنظمة معالجة على بعض الآبار للاستفادة من مياهها، مع ضرورة الالتزام بتطبيق السيناريوهات التي أُعدّت لتأمين احتياجات جميع القطاعات من المياه.

ونوه وزير المياه والري إلى أن الأولوية لتأمين احتياجات مختلف القطاعات المنزلية، ثم الزراعية والصناعية والخدمية، مع تطوير الخدمات المقدمة في جميع المناطق رغم تزايد الأعباء.

ولفت أبو السعود إلى وجوب التخفيف على المواطن بكافة الوسائل، وتقديم الخدمة الجيدة والمتميزة، خاصة في قطاع حيوي مثل قطاع المياه.

وأكد أن الجميع مطالب بضمان وصول المياه إلى كل مشترك بعدالة، وتحسين سرعة استجابة خدمات الصيانة والتشغيل، والاستمرار في تطبيق خطط حماية الخطوط والمحطات، وتنفيذ حملات ضبط الاعتداءات، وتكثيف حملات الرقابة والتفتيش، وتنفيذ حملات أمنية مشددة لضبط أي اعتداء أو عبث بمصادر المياه أو خطوط التوزيع أو الحُفَر المخالفة، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة.

ودعا مدراء المياه إلى أخذ عينات عشوائية من المناطق للتأكد من انتظام عمليات التزويد، وسرعة تنفيذ آلية التعامل مع انقطاعات التيار الكهربائي، وتكثيف دور مركز الشكاوى الموحد للاستجابة للإخوة المواطنين عبر مركز الشكاوى الموحد (117116).