بأجوبة سريعة.. محمد صلاح يكشف كواليس مهمة في حياته

خبرني - أجرى نجم فريق ليفربول محمد صلاح حوارا سريعا بطابع شيق مع إحدى شركات المشروبات الغازية الشهيرة، حيث رد على العديد من الأسئلة التي اتسمت بالسرعة والتنوع.

وسئل محمد صلاح عما إذا كان يفضل الفوز بطريقة سيئة أم الخسارة بطريقة رائعة حيث اختار الرد الأول.

وعن كيفية استمراره في التطور رد بشكل قاطع: "أشعر دائما أن هناك مجالا للتحسين ولا أكتفي أبدا بما حققته لذا أسعى دائما لتحقيق المزيد".

وفيما يتعلق بكيفية الحفاظ على تركيزه طوال اللعب قال: "أمارس التأمل كثيرا ليس فقط في كرة القدم بل هذه هي طبيعتي فأنا حاضر الذهن بشكل دائم أينما كنت".

وردا على سؤال يتعلق بالطعام وما إذا كان يفضل الطعام السويسري أم الإيطالي أم المصري أم الإنجليزي في يوم مفتوح قال صلاح: "ساندوتش جبن، سأختار هذا سويسري".

وممن يستمد إلهامه، قال: "أستمد إلهامي من أطفالي، أبذل قصارى جهدي لإسعادهم وجعلهم فخورين بما أنجزت".

وردا على سؤال يخص أي مشهور يرغب في تناول العشاء معه قال صلاح: "إيمينيم".

وعن الشيء الذي قد يفاجئ المعجبين بمعرفته عنه، قال حمد صلاح: "أنني شخص لطيف للغاية".

ويستعد محمد صلاح لمغادرة صفوف فريق ليفربول نهاية الموسم الحالي ليضع كلمة النهاية على مسيرة دامت تسع سنوات في ملعب "الأنفيلد".