قرارات جديدة لاتحاد السلة قبل مواجهة الفيصلي والاتحاد

خبرني - اصدر اتحاد كرة السلة مجموعة جديدة من القرارات الخاصة بنهائي الدوري الأردني لكرة السلة ، بناء على قرارات للجنة المسابقات ، واستئناف مقدم من قبل نادي اتحاد عمان.

وفي ابرز القرارات تقر استكمال المباراة المتوقفة بين نادي اتحاد عمان والفيصلي من دقيقة توقفها بدون جمهور.

كما تقرر استكمال باقي مباريات الدوري بدون جمهور .

وتاليا بيان الاتحاد :

قررت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأردني لكرة السلة، قبول الاستئناف المقدم من نادي اتحاد عمان شكلاً، والمتعلق بالاعتراض على القرارات الصادرة عن لجنة الانضباط والسلوك بشأن الأحداث التي رافقت مباراته الثانية أمام النادي الفيصلي، ضمن سلسلة الدور النهائي من دوري CFI الممتاز للرجال بكرة السلة.

وبعد الاطلاع على ملف القضية كاملاً، ودراسة الوثائق والمرفقات المقدمة ضمن لائحة الاستئناف، إضافة إلى مراجعة الأنظمة والتعليمات المعمول بها ولائحة العقوبات، أصدرت لجنة الاستئناف القرارات التالية:

1. فسخ القرار الوارد في البند (ثالثاً) من القرار المستأنف، والمتعلق بإلغاء نتيجة المباراة وإعادتها، والالتزام بما ورد في قرارات لجنة المسابقات بالمحضر المشار إليه في البند (أ) من الوقائع، وذلك بإجماع أعضاء لجنة الاستئناف. وكانت لجنة المسابقات قررت استكمال المباراة الثانية من لحظة توقفها مع تبقي 9:02 دقيقة من زمن الربع الرابع، وبذات طاقم التحكيم وبنفس الإجراءات.

2. تعديل القرار الوارد في البند (ثانياً/7) من القرار المستأنف، بحيث يتم استكمال المباراة وفقاً لما ورد في البند السابق دون حضور جماهيري (خلف أبواب مغلقة)، على أن تقام كذلك المباراتان الثالثة والرابعة من سلسلة الدور النهائي بين الفريقين دون جمهور (خلف أبواب مغلقة)، وذلك بإجماع أعضاء اللجنة.

3. رد الاستئناف المقدم من نادي اتحاد عمان فيما يتعلق بالبند (أولاً/2) من القرار المستأنف، والخاص بالعقوبات المفروضة على اللاعب سام دانييل، وذلك لكون هذا البند قطعياً وغير خاضع للاستئناف، وبأغلبية الأعضاء.

3. رد الاستئناف المقدم من نادي اتحاد عمان فيما يتعلق بعدم فرض أي عقوبة بحق اللاعب عمار بسطامي، وذلك لعدم وجود أي قرار أو إشارة تتعلق بهذا الموضوع ضمن القرار المستأنف أو في تقرير الحكام، وبأغلبية الأعضاء.

4. رد الاستئناف المقدم من نادي اتحاد عمان بخصوص البنود (ثانياً/1،2،6) من القرار المستأنف، والمتعلقة بالعقوبات المفروضة على اللاعبين محمد شاهر وحسين عبابنة، إضافة إلى المدرب عبدالله أبو قورة، وذلك لكون هذه البنود قطعية ولا تخضع للاستئناف، بإجماع أغلبية الأعضاء.

ويؤكد الاتحاد الأردني لكرة السلة التزامه الكامل بتطبيق الأنظمة والتعليمات المعتمدة، وحرصه على ضمان العدالة والنزاهة والحفاظ على سلامة المنافسات الرياضية ضمن مختلف البطولات المحلية، وينتظر أن يتم إصدار جدول المباريات "المعدل" بعد قليل.