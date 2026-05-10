الدفاعات الجوية الإماراتية تتصدى لطائرتين مسيرتين قادمتين من إيران

خبرني - أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية تصدت اليوم الأحد لطائرتين مسيرتين قادمتين من إيران.

وقالت الوزارة في بيان إنه منذ بدء الحرب، تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 551 صاروخا باليستيا، و29 صاروخا جوالا و2265 طائرة مسيّرة.

وأضافت أنه "لم تسجَّل أي وفيات أو إصابات خلال الساعات الماضية، وبذلك، ومنذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة، بلغ إجمالي عدد الشهداء شهيدين، بالإضافة إلى استشهاد مدني من الجنسية المغربية متعاقد مع القوات المسلحة".
وتابعت: "بلغ إجمالي عدد القتلى 10 مدنيين من الجنسيات: الباكستانية، والنيبالية، والبنغلادشية، والفلسطينية، والهندية، والمصرية. كما بلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة على دولة الإمارات 230 إصابة، من جنسيات متعددة تشمل: الإماراتية، والمصرية، والسودانية، والإثيوبية، والفلبينية، والباكستانية، والإيرانية، والهندية، والبنغلادشية، والسريلانكية، والأذربيجانية، واليمنية، والأوغندية، والإريترية، واللبنانية، والأفغانية، والبحرينية، وجزر القمر، والتركية، والعراقية، والنيبالية، والنيجيرية، والعمانية، والأردنية، والفلسطينية، والغانية، والإندونيسية، والسويدية، والتونسية، والمغربية، والروسية".

وأكدت وزارة الدفاع الإماراتية "أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.

