قبل المونديال .. الفيفا يسلط الضوء على صبرة والفاخوري

خبرني - سلّط الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الضوء على نجمي المنتخب الوطني الأردني إبراهيم صبرة وعودة الفاخوري، بعدما اختارهما ضمن قائمة ضمت أربعة من أبرز المواهب الآسيوية الشابة المرشحة للمتابعة خلال نهائيات كأس العالم 2026، في إطار متابعته للجيل الصاعد في القارة الآسيوية وقدرته على فرض حضوره على الساحة الدولية.

ويأتي إدراج الثنائي الأردني في هذه القائمة التي تضم كذلك؛ لاعب المنتخب الأسترالي نيستوري إيرانكوندا، والمهاجم القطري أحمد الراوي، تأكيدًا على التطور اللافت الذي تشهده الكرة الأردنية خلال السنوات الأخيرة، خاصة على صعيد بروز المواهب الشابة القادرة على المنافسة وتقديم مستويات مميزة مع المنتخبات الوطنية والأندية.

وفي حديثه عن إبراهيم صبرة، أشار الاتحاد الدولي إلى أن مهاجم المنتخب الوطني بدأ مسيرته عبر الفئات السنية قبل أن يبرز مع الفريق الأول لنادي الوحدات، حيث لفت الأنظار بقدراته التهديفية وتحركاته داخل منطقة الجزاء، الأمر الذي دفع نادي جوزتيبي التركي للتعاقد معه، قبل انتقاله على سبيل الإعارة إلى نادي لوكوموتيف زغرب الكرواتي.

وخاض صبرة 5 مباريات دولية بقميص "النشامى"، وكانت آخر مشاركاته أمام منتخب نيجيريا في 31 آذار 2026، بعدما سجل قبلها بأيام هدفًا في شباك كوستاريكا، ليؤكد حضوره الهجومي المتصاعد مع المنتخب الوطني.

وأوضح "فيفا" أن أبرز ما يميز صبرة يتمثل في قدرته على الفوز بالالتحامات الثنائية والكرات الهوائية، إلى جانب تمركزه الذكي داخل منطقة الجزاء، وهي الصفات التي تجعله ورقة هجومية مهمة في حسابات المدير الفني جمال سلامي خلال الاستحقاقات المقبلة.

وعن عودة الفاخوري، أشار التقرير إلى أن اللاعب تدرج في صفوف نادي الحسين إربد وأسهم في تحقيق لقب الدوري الأردني للمحترفين، قبل أن يخوض تجربة احترافية جديدة بتوقيعه لنادي بيراميدز المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية لعام 2026.

وانضم الفاخوري مبكرًا إلى صفوف المنتخب الوطني الأول، حيث خاض 8 مباريات دولية، وشارك في مواجهتي كوستاريكا ونيجيريا خلال شهر آذار الماضي، إضافة إلى ظهوره في بطولة كأس العرب 2025.

وبيّن الاتحاد الدولي أن الفاخوري يتمتع بسرعة كبيرة وقدرة عالية على استغلال المساحات الضيقة والتوغل في الخطوط الأمامية، ما يمنحه أفضلية واضحة في تعزيز الفاعلية الهجومية وصناعة الفارق خلال المباريات.

ويعكس حضور صبرة والفاخوري ضمن قائمة "فيفا" للمواهب الآسيوية الصاعدة حجم التطور الذي وصلت إليه الكرة الأردنية، في ظل الاعتماد المتزايد على العناصر الشابة القادرة على تمثيل المنتخب الوطني في المحافل القارية والعالمية، وسط تطلعات جماهيرية بمواصلة هذا الجيل تقديم مستويات مميزة خلال المرحلة المقبلة.