إطلاق برنامج سفير uwallet لتعزيز تبنّي الحلول المالية الرقمية بين الطلبة

خبرني – أعلنت محفظة، "uwallet" المحفظة الإلكترونية الرائدة في تقديم الخدمات المالية ، عن إطلاق برنامجها الجديد "سفير uwallet "و الذي يستهدف طلبة الجامعات في مختلف محافظات المملكة،بهدف توسيع استخدام الحلول المالية الرقمية داخل الحرم الجامعي،ومنح الشباب فرصة عملية لاكتساب الخبرة وتحقيق دخل إضافي.

وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً مع رؤية "uwallet" الراسخة في بناء مجتمع شبابي واعٍ وقادر على قيادة التحول الرقمي،حيث يسعى البرنامج إلى خلق بيئة تمكينية تتيح للطلاب المشاركين أداء دور محوري في نشر ثقافة الدفع الغير نقدي و تعزيز استخدام الحلول المالية الحديثة بين أقرانهم، وتغيير الأنماط الاستهلاكية التقليدية نحو حلول أكثر كفاءة وأماناً.

ولا تقتصر أهداف البرنامج على الجانب التوعوي فحسب، بل يمثل فرصة حقيقية للطلاب لاكتساب خبرة عملية ميدانية في مجالات التسويق وتطوير الأعمال، بما يعزز جاهزيتهم لسوق العمل قبل التخرج، كما قد يتيح البرنامج للطلبة المتميزين فرص تدريبية مستقبلية ،بما يسهم في دعم مسيرتهم المهنية وتطوير مهاراتهم العملية. كما يتيح لهم فرصة لتحقيق دخل إضافي ضمن بيئة عمل مرنة وداعمة، تشجع على الإبداع وتواكب متطلبات الاقتصاد الرقمي.

وفي هذا السياق، أكدت مديرة التسويق لـ "uwallet" تالار مراديان، أن البرنامج يمثل استثماراً طويل الأمد في الطاقات الشبابية الأردنية، مشيراً إلى أن الطلبة المشاركين سيكون لهم دور محوري في تعزيز الوعي بالخدمات المالية الرقمية داخل مجتمعاتهم الجامعية، مع ما يتيحه البرنامج من فرص لتطوير مهاراتهم وبناء تجارب مهنية مبكرة.

وتدعو "uwallet" طلبة الجامعات في الأردن إلى الانضمام إلى البرنامج والاستفادة من هذه الفرصة التي تجمع بين التعلم العملي، وتنمية المهارات، وتحقيق دخل إضافي، في بيئة تدعم الابتكار وتواكب التحول المتسارع نحو الاقتصاد الرقمي.