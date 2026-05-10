الاحد: 10 أيار 2026
إطلاق مشروع إعادة تأهيل طريق (المفرق - منشية بني حسن)

خبرني  - أشرف وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن، الأحد، بحضور النائب أحمد الشديفات والأمين العام للوزارة للشؤون الفنية بالوكالة وسيم العدوان، على إطلاق أعمال مشروع إعادة تأهيل وطريق "المفرق - منشية بني حسن".

ويشتمل المشروع على تنفيذ أعمال إنشائية شاملة تهدف إلى تحويل الطريق القائم إلى طريق بأربعة مسارب بواقع مسربين لكل اتجاه، يفصل بينهما جزيرة وسطية، بالإضافة إلى إعادة تأهيل التقاطعات ورفد الطريق بعناصر السلامة المرورية اللازمة، بما يضمن تعزيز أمن وسلامة مستخدمي الطريق وانسيابية الحركة عليه.

ويأتي هذا العمل كجزء من حزمة مشاريع حيوية تستهدف إقليم الشمال، حيث يعد هذا المشروع واحدا من تسعة مشاريع أساسية أعلنت عنها الوزارة ضمن خطتها لصيانة وتأهيل طرق رئيسة وثانوية وقروية في محافظات الشمال، والتي تشمل محافظات إربد والمفرق وجرش وعجلون. وتهدف هذه الخطة الشاملة إلى معالجة النقاط المرورية المتهالكة وتحسين الربط بين المحافظات وتجمعاتها السكانية، بما يتماشى مع خطط التنمية وتطوير البنية التحتية في المملكة.

وزير الثقافة مصطفى الرواشدة يتحدث عن (مشروع السردية الأردنية)
