جيلي تكشف عن “Galaxy Light” الجديدة وتدخل عالم الطرق الوعرة الكهربائية بهندسة غير مسبوقة

خبرني - عززت مجموعة جيلي أوتو حضورها في معرض بكين الدولي للسيارات 2026 من خلال الكشف عن مجموعة من الابتكارات التي تعكس توجهها المستقبلي في عالم السيارات الكهربائية الذكية، يتقدمها الجيل الثاني من سيارة الاختبار “Galaxy Light”، إلى جانب تقديم أول بنية هندسية مخصصة بالكامل لسيارات الطرق الوعرة العاملة بالطاقة الجديدة.

“Galaxy Light”... رؤية تصميمية جديدة بلمسة فاخرة

جاء الكشف العالمي الأول عن الجيل الثاني من “Galaxy Light” ليؤكد انتقال جيلي إلى مرحلة أكثر نضجًا في لغة التصميم، حيث لم يعد التركيز على الجانب التقني فقط، بل امتد ليشمل تقديم تجربة بصرية وفاخرة متكاملة.

التصميم الخارجي يعكس حضورًا قويًا مستوحى من الطبيعة والحركة، مع خطوط ديناميكية تمنح السيارة طابعًا هجوميًا ومتوازنًا في الوقت نفسه. كما تبرز عناصر الإضاءة المتطورة كجزء أساسي من الهوية التصميمية، مع تفاصيل دقيقة تعزز الإحساس بالفخامة والتطور.

أما المقصورة الداخلية، فتعكس فلسفة مختلفة تقوم على دمج التكنولوجيا مع الراحة الحسية، حيث تم استخدام مواد طبيعية مع تقنيات ذكية لخلق بيئة هادئة ومتغيرة حسب احتياجات المستخدم، سواء من حيث الإضاءة أو المناخ أو حتى التجربة الصوتية. هذا التوجه يضع تجربة الركاب في قلب عملية التصميم، وليس فقط الأداء.

هندسة جديدة تعيد تعريف سيارات الطرق الوعرة

إلى جانب التصميم، كشفت جيلي عن خطوة استراتيجية مهمة تمثلت في تطوير أول منصة مخصصة لسيارات الطرق الوعرة الكهربائية، وهي فئة لا تزال في مراحلها الأولى عالميًا.

هذه البنية الجديدة لا تقتصر على تحويل سيارات تقليدية إلى كهربائية، بل تم تصميمها من الأساس لتلائم طبيعة القيادة القاسية خارج الطرق المعبدة، مع الحفاظ على راحة الاستخدام داخل المدن. وتعتمد على مجموعة من الأنظمة الذكية التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتوزيع العزم بين العجلات، والتكيف مع مختلف التضاريس بشكل تلقائي.

أداء قوي دون تنازلات

من الناحية العملية، توفر هذه المنصة أداءً عاليًا بفضل نظام محركات متطور قادر على توليد قوة كبيرة، ما يمنح السيارة قدرة تسارع لافتة رغم طبيعتها كسيارة مخصصة للطرق الوعرة. كما تم تطوير نظام تعليق وهيكل يعززان الثبات والتحكم في مختلف الظروف.

في الوقت نفسه، ركزت جيلي على تحقيق توازن بين القوة والكفاءة، بحيث لا يكون الأداء على حساب استهلاك الطاقة، وهو تحدٍ رئيسي في هذه الفئة.

أمان متقدم في بيئات صعبة

تولي جيلي أهمية خاصة لعوامل السلامة، خاصة في السيارات المخصصة للطرق الوعرة. لذلك تم تصميم النظام بحيث يفصل بين المكونات الحساسة مثل البطارية والأنظمة الكهربائية، مع توفير طبقات حماية إضافية تقلل من المخاطر في الظروف القاسية.

استراتيجية توسع مدروسة

ضمن مشاركتها، استعرضت جيلي أيضًا مجموعة من طرازاتها الحالية، إلى جانب خططها لإطلاق نماذج جديدة خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على توسيع حضورها في الأسواق العالمية.

وتشير أرقام الشركة إلى نمو قوي في المبيعات، خاصة في قطاع السيارات الكهربائية، ما يعكس نجاح استراتيجيتها القائمة على التنوع بين محركات الاحتراق، والهايبرد، والكهرباء بالكامل.

ما قدمته جيلي في هذا الحدث يعكس بوضوح توجهها نحو الجمع بين التصميم المتقدم، والتكنولوجيا الذكية، والأداء القوي في آنٍ واحد. ومع دخولها مجال سيارات الطرق الوعرة الكهربائية، إلى جانب تطوير مفاهيم تصميمية جديدة مثل “Galaxy Light”، تؤكد الشركة سعيها لقيادة مرحلة جديدة في صناعة السيارات، تتجاوز المفهوم التقليدي نحو تجربة تنقل أكثر تطورًا وشمولية.